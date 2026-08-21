Nhiều quốc gia châu Âu kích hoạt cơ chế trả người xin tị nạn về Italy

Làn sóng gửi trả người xin tị nạn về Italy tiếp tục mở rộng, sau khi Phần Lan và Thụy Điển ngày 20/8 đã trở thành những quốc gia mới nhất thông báo sẽ kích hoạt cơ chế chuyển giao theo Hiệp ước mới về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), vốn chính thức có hiệu lực từ hôm 12/6.

Như vậy, cùng với quyết định tương tự của Đức, Thụy Sĩ và Áo, đã có 5 nước thông báo sẽ chuyển trả lại người di cư đăng ký đầu tiên về lại Italy theo cơ chế mới.

Cả Thụy Điển và Phần Lan đều khẳng định việc áp dụng quy định mới của EU giúp công tác quản lý di cư hiệu quả hơn và quá trình chuyển giao đang được tích cực chuẩn bị.

Tuy nhiên, Pháp và Tây Ban Nha hiện cho biết sẽ chưa trục xuất những đối tượng thuộc diện Quy chế Dublin trở lại Italy.

Cho đến nay vẫn chưa rõ số lượng người xin tị nạn bị ảnh hưởng bởi các đợt chuyển giao của các nước. Ngoài ra, cũng chưa rõ liệu thủ tục này sẽ chỉ áp dụng riêng với những người xin tị nạn sau ngày 12/6. hay áp dụng với cả những người xin tị nạn trước đó.

Sau 6 năm thảo luận giữa Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và chính phủ 27 quốc gia thành viên, Hiệp ước mới về di cư và tị nạn của EU đã chính thức có hiệu lực, với mục tiêu “vượt qua sự phân mảnh trong quy định về nhập cư của các nước.”

Theo đó, quy định nền tảng của Quy chế Dublin vẫn giữ nguyên giá trị, với việc quốc gia đầu tiên mà người di cư đặt chân đến có trách nhiệm xem xét đơn xin tị nạn.

Với thỏa thuận mới có hiệu lực, các nước đang có người xin tị nạn theo Quy chế Dublin đã bắt đầu thông báo gửi trả lại về các nước có thẩm quyền xử lý.

Quốc gia đầu tiên thông báo trục xuất 3 người tị nạn về lại Italy là Đức, trong khi quốc gia hành động nhanh nhất là Áo, khi đưa 4 người xin tị nạn trở lại Italy bằng tàu hỏa./.

Vấn đề người di cư: Đức khôi phục cơ chế trả người xin tị nạn về Italy Việc Đức nối lại chuyển trả người xin tị nạn về Italy diễn ra trong bối cảnh EU tăng cường kiểm soát dòng người di cư, phân định rõ hơn trách nhiệm các nước thành viên trong hệ thống tị nạn chung.