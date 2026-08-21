Thế giới

Châu Âu

Nhiều quốc gia châu Âu kích hoạt cơ chế trả người xin tị nạn về Italy

Làn sóng chuyển trả người xin tị nạn về Italy đang lan rộng khi 5 nước châu Âu kích hoạt cơ chế mới của EU, trong bối cảnh các quốc gia thành viên bắt đầu áp dụng quy định di cư vừa có hiệu lực.

Việt Hải
Người di cư vượt eo biển Manche để tới Anh. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)
Người di cư vượt eo biển Manche để tới Anh. (Ảnh: Getty Images/ TTXVN)

Làn sóng gửi trả người xin tị nạn về Italy tiếp tục mở rộng, sau khi Phần Lan và Thụy Điển ngày 20/8 đã trở thành những quốc gia mới nhất thông báo sẽ kích hoạt cơ chế chuyển giao theo Hiệp ước mới về di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU), vốn chính thức có hiệu lực từ hôm 12/6.

Như vậy, cùng với quyết định tương tự của Đức, Thụy Sĩ và Áo, đã có 5 nước thông báo sẽ chuyển trả lại người di cư đăng ký đầu tiên về lại Italy theo cơ chế mới.

Cả Thụy Điển và Phần Lan đều khẳng định việc áp dụng quy định mới của EU giúp công tác quản lý di cư hiệu quả hơn và quá trình chuyển giao đang được tích cực chuẩn bị.

Tuy nhiên, Pháp và Tây Ban Nha hiện cho biết sẽ chưa trục xuất những đối tượng thuộc diện Quy chế Dublin trở lại Italy.

Cho đến nay vẫn chưa rõ số lượng người xin tị nạn bị ảnh hưởng bởi các đợt chuyển giao của các nước. Ngoài ra, cũng chưa rõ liệu thủ tục này sẽ chỉ áp dụng riêng với những người xin tị nạn sau ngày 12/6. hay áp dụng với cả những người xin tị nạn trước đó.

Sau 6 năm thảo luận giữa Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và chính phủ 27 quốc gia thành viên, Hiệp ước mới về di cư và tị nạn của EU đã chính thức có hiệu lực, với mục tiêu “vượt qua sự phân mảnh trong quy định về nhập cư của các nước.”

Theo đó, quy định nền tảng của Quy chế Dublin vẫn giữ nguyên giá trị, với việc quốc gia đầu tiên mà người di cư đặt chân đến có trách nhiệm xem xét đơn xin tị nạn.

Với thỏa thuận mới có hiệu lực, các nước đang có người xin tị nạn theo Quy chế Dublin đã bắt đầu thông báo gửi trả lại về các nước có thẩm quyền xử lý.

Quốc gia đầu tiên thông báo trục xuất 3 người tị nạn về lại Italy là Đức, trong khi quốc gia hành động nhanh nhất là Áo, khi đưa 4 người xin tị nạn trở lại Italy bằng tàu hỏa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#EU #người di cư #người tị nạn #Italy #trục xuất Áo Đức Italy Phần Lan Tây Ban Nha Thụy Điển Thụy Sĩ
Theo dõi VietnamPlus

Khủng hoảng nhập cư châu Âu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nga tăng cường đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác định việc khởi động một chu kỳ đầu tư mới trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và nhà ở là ưu tiên hàng đầu đối với nền kinh tế nước này.