Nga đẩy mạnh phát triển điện hạt nhân, mở rộng tới Ural, Siberia và Viễn Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 20/8, tại cuộc họp nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập ngành năng lượng hạt nhân, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga có kế hoạch đưa vào vận hành khoảng 30 GW công suất điện hạt nhân mới và mở rộng bản đồ xây dựng các tổ máy điện trong nước.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng Nga là quốc gia duy nhất nắm toàn bộ chuỗi năng lượng hạt nhân.

Hiện, điện hạt nhân chiếm khoảng 20% tổng lượng điện sản xuất tại Nga và ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động ổn định của hệ thống năng lượng.

Tới đây, Nga có kế hoạch đưa vào vận hành khoảng 30 GW công suất phát điện hạt nhân mới, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân nhỏ. Phạm vi địa lý của năng lượng hạt nhân sẽ mở rộng, đến tận các vùng xa như dãy núi Ural, Siberia và Viễn Đông.

Tổng thống Nga cũng đặt ra 5 nhiệm vụ ưu tiên giải quyết cho ngành: tính lắp ráp của các tổ máy phát điện tiêu chuẩn; đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân; tăng cường vị thế dẫn đầu về công nghệ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, liên tục cải thiện an toàn và triển khai rộng rãi các công nghệ tái sử dụng nhiên liệu; duy trì trình độ đào tạo cao cho các chuyên gia; bảo đảm mô hình tài chính bền vững cho ngành.

Tại cuộc họp, Giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng Rosatom, Alexey Likhachev đã báo cáo về hệ thống năng lượng mới an toàn, có nguồn tài nguyên gần như vô tận nhờ uranium-238, đồng thời có chu trình giải quyết vấn đề chất thải khép kín.

Theo ông Likhachev, những công nghệ này sẽ củng cố vị thế của Rosatom trên trường quốc tế. Cũng theo ông Likhachev, Rosatom đang đàm phán với 15 quốc gia để thực hiện 50 dự án hạt nhân mới./.

Nga tăng cường đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác định việc khởi động một chu kỳ đầu tư mới trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và nhà ở là ưu tiên hàng đầu đối với nền kinh tế nước này.