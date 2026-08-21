Việt Nam-CH Séc tăng cường hợp tác trong kiểm toán đầu tư công, chuyển đổi số

Ngày 20/8 (giờ Praha), Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng dẫn đầu Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước Việt Nam thăm và làm việc với Cơ quan Kiểm toán tối cao Cộng hòa Séc (SAO), tập trung vào kinh nghiệm kiểm toán đầu tư công, các dự án hạ tầng quy mô lớn và ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm toán.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch SAO Miloslav Kala giới thiệu về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và khuôn khổ pháp lý của cơ quan.

Theo ông Kala, SAO được quy định trong Hiến pháp Cộng hòa Séc và hoạt động theo Luật số 166/1993, bảo đảm nguyên tắc độc lập và không trực thuộc Chính phủ hay các bộ, ngành.

SAO hiện có 16 thành viên trong ban lãnh đạo, có quyền quyết định chương trình, nội dung và phương pháp kiểm toán. Phạm vi hoạt động bao gồm quản lý, sử dụng tài sản và nguồn lực tài chính của Nhà nước, các dự án sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn tài trợ của Liên minh châu Âu, cũng như các công trình hạ tầng quy mô lớn.

Theo ông Kala, SAO có quyền tham dự các phiên họp của Chính phủ, Hạ viện và Thượng viện để thông tin về kết quả kiểm toán. Các kết luận kiểm toán được công khai theo quy định; khi phát hiện những vấn đề cần xử lý, cơ quan có thể phối hợp với cơ quan thuế và các cơ quan tố tụng liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh Việt Thắng/TTXVN)

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng đánh giá cao những thông tin phía Séc chia sẻ, nhất là kinh nghiệm về mô hình hoạt động độc lập và vai trò của kiểm toán trong giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Ông cho biết Việt Nam đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có đường sắt tốc độ cao. Vì vậy, kinh nghiệm của Séc trong kiểm toán các dự án đầu tư công, quản lý tài sản nhà nước và giám sát các công trình hạ tầng có ý nghĩa thiết thực đối với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Theo chương trình làm việc, hai bên sẽ đi sâu vào các nội dung như kế hoạch chiến lược và khuôn khổ pháp lý của SAO; kiểm toán công nghệ thông tin; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu bản đồ; kiểm toán các dự án đường sắt tốc độ cao cùng một số lĩnh vực chuyên môn khác.

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với phía Séc về hoàn thiện hệ thống kiểm toán, đồng bộ hóa hoạt động chuyên môn và thúc đẩy chuyển đổi số.

Quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và SAO được duy trì thông qua cả kênh song phương và các tổ chức kiểm toán quốc tế. Hai cơ quan phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Tổ chức quốc tế các Cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Âu (EUROSAI) và Tổ chức các Cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI).

Hai bên thống nhất tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi chuyên môn, chú trọng những lĩnh vực đáp ứng yêu cầu mới của hoạt động kiểm toán, nhất là đầu tư công, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Miloslav Kala cũng đánh giá tích cực quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc và vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Séc trong việc thúc đẩy giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Bùi Quốc Dũng cho rằng cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc là cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc nói chung và quan hệ giữa các cơ quan hai nước nói riêng.

Sau chương trình tại Cộng hòa Séc, Đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiếp tục thăm và làm việc với Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát Ireland, qua đó mở rộng trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan kiểm toán đối tác tại châu Âu./.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Lào thắt chặt, tăng cường hợp tác Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Kiểm toán nhà nước Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 25-26/6.