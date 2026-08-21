Tối 20/8, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương: Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi chính luận của Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 119 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Hai giải Đặc biệt đã được các đồng chí Trịnh Văn Quyết, Phạm Gia Túc trao cho nhóm tác giả Trần Xuân Hoàng, Võ Thị Kim Sa (Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam) với tác phẩm Văn hóa - “Nguồn nội sinh giữ hồn Việt” trong kỷ nguyên mới và tác giả Phạm Thị Thúy Hồng (Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động, Bộ Nội vụ) với tác phẩm “Biến nguy thành cơ” trên không gian mạng - giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số.

Ban Tổ chức Cuộc thi cũng trao 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ Phạm Gia Túc và Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến đã tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi Lại Xuân Lâm cho biết, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, với tổng số 8.671 bài dự thi.

Đến ngày 30/5/2026, thời điểm kết thúc tiếp nhận tác phẩm, Ban Tổ chức Cuộc thi đã tiếp nhận 1.988 tác phẩm thuộc 5 thể loại do các đảng ủy trực thuộc lựa chọn, gửi về.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sau thời gian thẩm định, sơ loại tác phẩm; rà quét độ trùng lặp, Cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp được 578 tác phẩm (232 tác phẩm thể loại tạp chí chuyên và không chuyên, 238 tác phẩm báo chuyên và không chuyên, 59 tác phẩm phát thanh, 5 tác phẩm truyền hình, 44 tác phẩm video clip) do 16/16 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Chính phủ và Đoàn Thanh niên Chính phủ gửi tham dự.

Nhiều đảng bộ đã phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động gửi bài tham gia như Đảng bộ Bộ Xây dựng, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước, Đảng bộ Bộ Tài chính…

Từ 578 tác phẩm, Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 311 tác phẩm vào Vòng chung khảo. Ban Tổ chức đã lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu gửi tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Hội đồng chung khảo đã đề xuất Ban Chỉ đạo Cuộc thi quyết định công nhận 75 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức Cuộc thi.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ trao Giải A cho các tác giả đạt giải. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo đồng chí Lại Xuân Lâm, so với năm 2025, Cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn hơn, cơ cấu giải thưởng được mở rộng, giá trị giải thưởng được nâng lên, qua đó tạo động lực và sức hấp dẫn đối với các tác giả tham gia.

Số lượng tác phẩm dự thi tăng từ 4.463 tác phẩm năm 2025 lên 8.671 tác phẩm năm 2026 (tăng 4.208 tác phẩm, tương đương 94,3%), phản ánh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng sâu sát của các cấp ủy, tổ chức đảng và sự hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ đối với Cuộc thi.

Chất lượng các tác phẩm dự thi năm 2026 có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung phong phú, đa dạng, bám sát chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, một cuộc thi, một buổi lễ trao giải, nếu chỉ nhìn bề ngoài, là việc thường tình.

Nhưng khi một đảng bộ lớn như Đảng bộ Chính phủ - nơi hội tụ đội ngũ tham mưu hoạch định và trực tiếp điều hành những chính sách lớn của quốc gia - đứng ra tổ chức cuộc thi một cách nghiêm túc, bài bản, đến nơi đến chốn, thì đó không còn là chuyện của riêng một cuộc thi.

Đó là một thông điệp: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc của mọi tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên, ở mọi cương vị công tác.

Nêu bối cảnh hôm nay đang đặt ra những vấn đề mới, khi không gian mạng đã trở thành một không gian chiến lược thực sự, nơi trí tuệ nhân tạo, công nghệ giả mạo hình ảnh, âm thanh và các thuật toán dẫn dắt dư luận có thể tạo ra cái giả giống thật đến mức khó phân biệt, đồng chí Trịnh Văn Quyết cho rằng, sự chống phá hôm nay không còn thô sơ, lộ liễu; nó tinh vi hơn và nguy hiểm hơn ở chỗ luôn nhân danh phản biện, nhân danh dân chủ, nhân danh chống tiêu cực, thậm chí mượn chính lời của Đảng để chống lại Đảng. Các thế lực chống phá chọn đúng những điểm nóng của đời sống để công kích. Mỗi việc chúng ta làm chưa tốt đều có thể trở thành nguyên liệu cho luận điệu xuyên tạc.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ trao Bằng khen của Đảng ủy Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Điều đáng lo nhất là nguy cơ không chỉ đến từ bên ngoài. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ mới là chỗ hiểm. Thành trì kiên cố nhất bao giờ cũng bị phá từ bên trong.

Từ đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc riêng của ngành tuyên giáo, không phải là một phong trào theo mùa vụ, càng không phải là việc làm cho có. Đó là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn trực tiếp với việc giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, giữ vững chế độ, giữ vững thành quả cách mạng và giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đồng chí cho biết Bộ Chính trị đánh giá cao và biểu dương Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức Cuộc thi một cách nghiêm túc, bài bản, có sức lan tỏa; biểu dương các đảng bộ trực thuộc, các bộ, ngành đã hưởng ứng tích cực; trân trọng ghi nhận tâm huyết và trí tuệ của các tác giả, nhóm tác giả.

Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ thời gian tới. Trong đó đề nghị Đảng bộ Chính phủ phải thực sự gương mẫu, đi đầu, làm gương cho toàn Đảng, đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình công tác hằng năm; gắn với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu; đưa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

“Không thể có chuyện một đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lại để trận địa tư tưởng của mình bỏ trống,” đồng chí nêu rõ.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết và Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các tác giả đoạt giải. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng với đó, phải lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm việc thường xuyên, kiên quyết; phải nâng tính chiến đấu và tính kịp thời. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện nghiêm việc chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, nhất là với những chủ trương, chính sách lớn tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thông tin chính thống phải đi trước, đi nhanh, nói đúng, nói rõ và nói bằng thứ ngôn ngữ mà người dân hiểu được.

Nhắc đến việc làm chủ công nghệ và không gian mạng, đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong nắm, dự báo sớm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội; chủ động nhận diện, xử lý kịp thời các thủ đoạn giả mạo bằng công nghệ.

Tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị phải thấm sâu vào tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, phải phát huy kết quả của Cuộc thi, trao giải hôm nay phải là điểm khởi đầu, không phải là điểm kết thúc.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp hưởng ứng và triển khai sâu rộng nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với tinh thần: Mỗi tổ chức đảng là một pháo đài, mỗi cán bộ, đảng viên là một chiến sĩ tiên phong, mỗi việc làm đúng là một luận cứ. Cách làm nghiêm túc và trách nhiệm của Đảng bộ Chính phủ hôm nay cần được nhân rộng trong toàn Đảng.

“Trận địa tư tưởng vững chắc nhất không nằm trên trang mạng, cũng không nằm trong các văn bản, mà nằm trong lòng nhân dân. Chúng ta giữ được lòng dân, được dân tin, dân yêu, dân đoàn kết và tạo nên sức mạnh to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ giành được thắng lợi to lớn, dù ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào,” đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh./.

8.671 tác phẩm lan tỏa tinh thần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Hội đồng chung khảo đã thống nhất đề xuất trao 75 giải và 8 giải tập thể được tặng bằng khen, trong đó có 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề.