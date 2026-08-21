81 năm Quốc khánh 2/9: Cộng đồng người Việt tại Malaysia tự hào hướng về Tổ quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 20/8, tại khách sạn JW Marriott ở thủ đô Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Lukanisman Awang Sauni, Chủ tịch Thượng viện Malaysia Awang Bemee bin Awang Ali Basah, Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul, các quan chức chính phủ Malaysia cùng đông đảo bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Malaysia.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh đã nhắc lại cột mốc lịch sử ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra chương mới cho lịch sử dân tộc.

Trải qua chặng đường 81 năm đầy thử thách, Việt Nam ngày nay đã trở thành một quốc gia hòa bình, năng động, tự tin và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Đại sứ khẳng định Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng mạnh mẽ xây dựng đất nước thịnh vượng vào giữa thế kỷ này, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực sẽ đóng vai trò cốt lõi cho sự phát triển quốc gia.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato Lukanisman Bin Awang Sauni (trái) trong nghi thức cắt bánh chúc mừng. Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, là người bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Đề cập đến quan hệ song phương, Đại sứ Đinh Ngọc Linh nhấn mạnh Malaysia là đối tác đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đang không ngừng củng cố lòng tin chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau.

Trong năm qua, hợp tác hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, quốc phòng-an ninh đến nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, du lịch cũng như các hoạt động giao lưu nghị viện.

Đại sứ cũng bày tỏ sự trân trọng trước vai trò dẫn dắt của Malaysia trong năm Chủ tịch ASEAN 2025, đồng thời khẳng định Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với Malaysia để xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và lấy người dân làm trung tâm.

Trích dẫn câu tục ngữ Malaysia đầy ý nghĩa "Bukit sama didaki, lurah sama dituruni" (Đồng sức-đồng lòng), Đại sứ tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau nắm bắt cơ hội và vượt qua mọi thách thức trong tương lai.

Hòa chung không khí trang nghiêm và ấm cúng của buổi lễ, bà con kiều bào tại Malaysia đã bày tỏ niềm xúc động và tự hào sâu sắc trước những bước phát triển vượt bậc của đất nước.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại buổi Lễ. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Chị Vũ Thị Thu Hồng đến từ bang Penang chia sẻ mỗi khi nhìn thấy màu cờ đỏ sao vàng, trong lòng chị lại tràn ngập tình yêu thương dành cho Tổ quốc, đồng thời gửi gắm niềm tin và mong muốn mục tiêu vươn mình trong kỷ nguyên mới của Việt Nam sẽ sớm trở thành hiện thực.

Cùng chung niềm tự hào đó, chị Lưu Thu Trang, một Việt kiều sinh sống tại Kuala Lumpur, nhận xét Việt Nam giờ đây đã có vị thế lớn mạnh, phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Chị Trang chia sẻ bản thân vô cùng mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé vào công cuộc phát triển chung của Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Cũng mang tinh thần hướng về quê hương, chị Hà Lisa bày tỏ sự xúc động sâu sắc khi chứng kiến đất nước ngày càng lớn mạnh. Với tư cách là một doanh nhân, chị mong muốn góp phần thúc đẩy kết nối giao thương giữa Việt Nam với Malaysia và các quốc gia khác trên thế giới.

Không chỉ thu hút cộng đồng kiều bào, ngày hội lớn của dân tộc Việt Nam còn đón nhận những tình cảm chân thành và sự ngưỡng mộ từ bạn bè quốc tế.

Bà Julia Roknifard, giảng viên cao cấp trường Đại học Taylor, nhấn mạnh vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực khi khẳng định rằng trong ASEAN, Việt Nam đang đứng trong nhóm những quốc gia dẫn đầu về ngoại giao, chính trị, địa chính trị và phát triển.

Bà ca ngợi người dân Việt Nam vô cùng kiên cường và coi tốc độ phát triển vượt trội của Việt Nam là một tấm gương xuất sắc truyền cảm hứng cho các thành viên khác trong khối ASEAN học hỏi.

Ông James Tan, Tổng thư ký Phòng Thương mại Malaysia-Việt Nam, chúc mừng Việt Nam nhân ngày Quốc khánh và đánh giá cao nỗ lực của phía Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện nhằm tạo cơ hội kết nối giao thương cho các doanh nghiệp.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh và các khách mời Ngoại giao đoàn tại buổi lễ. (Ảnh: Viên Luyến/TTXVN)

Ông James Tan nhận định rằng nhờ những cải cách và chính sách củng cố gần đây, triển vọng kinh tế và môi trường kinh doanh của Việt Nam trong những năm tới sẽ vô cùng tích cực.

Đánh giá sâu hơn về quan hệ thương mại song phương, ông chỉ ra cơ hội hợp tác lớn trong ngành nông nghiệp khi Malaysia đang có nhu cầu tiêu thụ nhiều gạo hơn, đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm đạt năng suất lúa gạo cao của Việt Nam.

Ông James Tan cũng kêu gọi các tập đoàn lớn của Việt Nam sớm đưa các sản phẩm thế mạnh của mình gia nhập thị trường Malaysia.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong không khí ấm cúng, thắm tình hữu nghị, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về một Việt Nam hòa bình, tự cường và khát vọng./.

Trang trọng Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok (LB Nga) trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với sự tham dự của đại diện chính quyền, các cơ quan, tổ chức và bạn bè Nga.