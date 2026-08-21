Phó Thủ tướng Campuchia tin tưởng Việt Nam đạt các mục tiêu phát triển

Tối 20/8, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2026).

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự buổi lễ có Ngài Neth Savoeun, Phó Thủ tướng Thứ nhất, đại diện cho Chính phủ Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, các Phó Chủ tịch Đảng Tea Banh và Men Sam An, các lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương của Campuchia, đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Campuchia, cũng như đông đảo doanh nghiệp, đồng bào Việt Nam đang kinh doanh, sinh sống và học tập tại Campuchia.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ khẳng định sự kiện trọng đại ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là mốc son lịch sử, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước Việt Nam.

Trong suốt 81 năm qua, với truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách để từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất và ngày càng phát triển.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết vào tháng 1/2026, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, đưa đất nước Việt Nam bước vào một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong bài phát biểu, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng khi Campuchia vẫn tiếp tục duy trì sự ổn định chính trị, điều hành kinh tế vĩ mô hiệu quả, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, có nhiều dự án đầu tư mới, tăng cường và mở rộng các hoạt động đối ngoại, đảm nhiệm các trọng trách quốc tế lớn như đăng cai Thượng đỉnh Pháp ngữ, Hội nghị liên Nghị viện lần thứ 2 (ISC-2); vị thế và vai trò của Vương quốc Campuchia trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ cho biết thêm trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam và Campuchia được nâng lên tầm cao mới với sự tin cậy chính trị được củng cố thông qua các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước, đặc biệt phải kể đến chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia; đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia vào tháng 2/2026; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Campuchia tháng 4/2026; Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 3 vào tháng 6/2026; Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam tháng 7/2026.

Đại sứ Nguyễn Minh Vũ (phải) và Phó Thủ tướng thứ nhất Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ông Neth Savoeun (trái) nâng ly chúc mừng lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước tiếp tục là điểm sáng với kim ngạch thương mại 7 tháng đầu năm 2026 đạt mức kỷ lục gần 7,8 tỷ USD, tăng 10,3% cùng kỳ năm 2025.

Đại sứ bày tỏ tưởng mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia sẽ không ngừng được củng cố, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên một tầm cao mới, ngày càng gắn kết, hiệu quả và thực chất hơn.

Thay mặt cho chính phủ và nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Neth Savoeun gửi lời chúc mừng tới các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã có những bước phát triển năng động về kinh tế-xã hội, đặc biệt là đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025.

Ông bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ đạt được hai mục tiêu lớn mang tầm thiên niên kỷ.

Hình ảnh của Thông tấn xã Việt Nam được trưng bày tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Phó Thủ tướng Neth Savoeun khẳng định Campuchia hết sức coi trọng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và hợp tác toàn diện với Việt Nam, được xây dựng trên cơ sở tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

Ông cho biết thêm tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia mang những nét đặc biệt và có giá trị không thể đo đếm được. Tình hữu nghị truyền thống, sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau cả trong quá khứ và hiện tại đã góp phần vào những thành tựu đạt được, mang lại sự phát triển và thịnh vượng cho nhân dân hai nước.

Ông cho biết Campuchia luôn ghi nhớ sự thật lịch sử về việc giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trong quá khứ, khi nhân dân Campuchia đã hy sinh và ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì sự nghiệp độc lập và thống nhất đất nước Việt Nam, cũng như sự hy sinh của quân tình nguyện và nhân dân Việt Nam trong việc giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng.

Phó Thủ tướng Neth Savoeun đánh giá cao việc duy trì mối quan hệ nồng ấm thông qua trao đổi các chuyến thăm và giao lưu ở mọi cấp, cả trong khuôn khổ Nhà nước và nhân dân hai nước.

Ông bày tỏ vui mừng khi hợp tác toàn diện của hai nước không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, từ chính trị đến thương mại và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng Neth Savoeun nhấn mạnh năm 2027, hai nước sẽ cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động trọng thể để chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2027).

Món phở truyền thống của Việt Nam được giới thiệu tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Bình/TTXVN)

Tại buổi lễ, hơn 500 khách mời đã thăm triển lãm ảnh về hoạt động đối ngoại nổi bật của hai nước thời gian qua, các gian hàng quảng bá của Vietnam Airlines, BIDC (đầu tư của BIDV), Angkor Milk (đầu tư của Vinamilk), Medlatec tại Campuchia, xem lại những sự kiện nổi bật giữa hai nước trong năm 2026 cũng như thưởng thức ẩm thực Việt Nam và các tiết mục âm nhạc do các nghệ sỹ Ban nhạc Grandioso từ Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, thân mật, đầm ấm và tràn ngập tình hữu nghị, đoàn kết./.

Động lực mới trong hợp tác song phương Campuchia-Việt Nam Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia thúc đẩy hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD giữa hai quốc gia.