Quốc hội thảo luận về chính sách sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở

Tiếp theo chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày 21/8, đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Trước đó, ngày 19/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã trình bày Tờ trình về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024.

Qua gần 2 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai vẫn phát sinh khó khăn, vướng mắc; một số quy định chưa đồng bộ với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và các luật mới được sửa đổi, bổ sung; Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một số Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nhưng chỉ mang tính tạm thời.

Do đó, việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 là cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng đất, khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Cùng ngày, đại biểu thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023. Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu./.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và luật liên quan, toàn văn đính kèm.