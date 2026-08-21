Việt Nam-Brazil thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số và công nghệ cao

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, từ ngày 17 đến 19/8, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị đã dẫn đầu đoàn công tác thăm và làm việc tại thành phố Porto Alegre, thủ phủ bang Rio Grande do Sul.

Chuyến đi nhằm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Brazil, mở rộng hợp tác địa phương và thúc đẩy kết nối giữa các cơ quan, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước.

Trọng tâm của chuyến công tác hướng tới các lĩnh vực giàu tiềm năng như công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực.

Ngày 17/8, đoàn công tác đã có buổi làm việc với ông Leandro Borges Evaldt, Thư ký bang phụ trách Phát triển Kinh tế và Xã hội.

Tại đây, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã giới thiệu thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhấn mạnh định hướng ưu tiên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu hợp tác quốc tế.

Hai bên đã trao đổi về tiềm năng kết nối doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong ngành sản xuất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ giáo dục và chế biến nông sản.

Đại sứ đề nghị chính quyền bang hỗ trợ giới thiệu các trung tâm nghiên cứu, nhà đầu tư quan tâm đến thị trường Việt Nam và phối hợp tổ chức các hoạt động kết nối giao thương.

Đại sứ làm việc với Đại diện Ban Lãnh đạo CEITEC. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm cơ sở vi điện tử và công nghệ bán dẫn CEITEC do Giám đốc Augusto Cesar Gadelha Vieira chủ trì.

Sau khi tìm hiểu về năng lực nghiên cứu, thiết kế vi mạch và vai trò của CEITEC trong hệ sinh thái bán dẫn Brazil, hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác đào tạo kỹ sư, trao đổi chuyên gia, kết nối cơ sở này với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Đại sứ khẳng định Việt Nam đang nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, do đó, kinh nghiệm của CEITEC sẽ tạo nền tảng cho những chương trình hợp tác thiết thực trong tương lai.

Trong ngày 18/8, các hoạt động của đoàn tiếp tục đi sâu vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hợp tác cấp địa phương.

Tại Trung tâm Hành chính Fernando Ferrari, Đại sứ đã làm việc với bà Lisiane Lemos, Thư ký bang phụ trách Đổi mới sáng tạo, Khoa học và Công nghệ.

Với kinh nghiệm từng làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn, bà Lisiane Lemos đã chia sẻ chi tiết về chính sách phát triển khoa học và hệ sinh thái khởi nghiệp của bang.

Hai bên xác định các lĩnh vực hợp tác trọng điểm bao gồm vi điện tử, khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp chính xác và đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Trước đó vào buổi sáng, đoàn cũng đã tới Viện Caldeira, một trung tâm nổi bật về kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp tại Porto Alegre.

Đánh giá cao mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà đầu tư và viện trường tại đây, Đại sứ mong muốn kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam với mạng lưới của Viện Caldeira.

Hai bên hướng tới phối hợp đào tạo doanh nhân trẻ, hỗ trợ khởi nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục số, công nghệ tài chính, nông nghiệp thông minh, đồng thời mời Viện tham gia các hoạt động xúc tiến công nghệ do phía Việt Nam tổ chức.

Làm việc với đại diện của Viện Cadeira và một số công ty, tập đoàn thuộc tổ chức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Chiều 18/8, nhằm cụ thể hóa hợp tác cấp địa phương, Đại sứ Bùi Văn Nghị đã làm việc chính thức với Phó Thị trưởng Porto Alegre, bà Betina Worm.

Nhấn mạnh hợp tác địa phương là một bộ phận quan trọng trong quan hệ Đối tác Chiến lược hai nước, Đại sứ đã trao đổi về khả năng thiết lập quan hệ hữu nghị giữa Porto Alegre với một địa phương phù hợp của Việt Nam.

Các lĩnh vực được kỳ vọng hợp tác bao gồm quy hoạch đô thị thông minh, chuyển đổi số hành chính, giáo dục, văn hóa, du lịch và phát triển bền vững.

Phó Thị trưởng hoan nghênh sáng kiến này, coi đây là tiền đề để thiết lập đầu mối liên hệ trực tiếp giữa chính quyền thành phố và Đại sứ quán.

Ngay sau đó, đoàn đã đến thăm Trung tâm Liên ngành về Công nghệ mới trong giáo dục thuộc Đại học Liên bang Rio Grande do Sul (UFRGS).

Làm việc với Phó Hiệu trưởng, Giáo sư Tiến sĩ Pedro de Almeida Costa, Đại sứ đã thảo luận chi tiết về việc xây dựng các chương trình nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên, sinh viên và đào tạo nhân lực khoa học công nghệ.

Đại sứ đề nghị UFRGS xây dựng lộ trình hợp tác dài hạn với các đại học Việt Nam, tiến tới mục tiêu thiết lập một hình thức hiện diện thường xuyên của trường tại Việt Nam để hỗ trợ trực tiếp các chương trình giáo dục.

Hoạt động điểm nhấn của chuyến công tác diễn ra vào sáng ngày 19/8 với việc Đại sứ quán phối hợp cùng UFRGS tổ chức Diễn đàn Việt Nam-Mỹ Latinh về Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.

Sự kiện quy tụ Hiệu trưởng UFRGS Márcia Barbosa, Giáo sư Dante Barone cùng nhiều đại diện cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ của bang.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định khoa học công nghệ là động lực hàng đầu cho sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt là việc đầu tư vào hạ tầng số và công nghiệp bán dẫn.

Về phía Brazil, Hiệu trưởng Márcia Barbosa đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn, coi đây là cơ hội vàng để các đối tác sở tại thấu hiểu nhu cầu của Việt Nam, qua đó gắn kết nghiên cứu khoa học với thực tiễn doanh nghiệp.

Ba phiên thảo luận tại sự kiện đã đi sâu phân tích vai trò của Việt Nam trong phương Nam toàn cầu, tác động của trí tuệ nhân tạo đến giáo dục, phát triển nhân lực và ứng dụng dữ liệu lớn trong nông nghiệp chính xác.

Chuyến công tác của Đại sứ Bùi Văn Nghị tại Rio Grande do Sul đã góp phần mở rộng quan hệ của Việt Nam với một trong những trung tâm quan trọng về giáo dục, công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp của Brazil.

Các cuộc làm việc và Diễn đàn tạo thêm đầu mối hợp tác giữa chính quyền địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, đồng thời đặt nền tảng để chuyển những tiềm năng hợp tác thành các chương trình và dự án cụ thể trong thời gian tới./.

Thúc đẩy trao đổi kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam-Brazil Đại sứ Bùi Văn Nghị ủng hộ việc xây dựng các cơ chế thường trực để chia sẻ thông tin giữa chính phủ và doanh nghiệp; tăng cường hợp tác giữa các bang của Brazil và các tỉnh của Việt Nam...