Nền tảng AI giúp Hàn Quốc ngăn chặn hàng chục triệu USD thiệt hại do lừa đảo

Một nền tảng chia sẻ và phân tích dữ liệu lừa đảo dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) của Hàn Quốc đã giúp ngăn chặn thiệt hại tài chính ước tính khoảng 66,4 tỷ won (47,6 triệu USD) do các vụ lừa đảo qua điện thoại trong 9 tháng qua, góp phần tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và an toàn hệ thống tài chính số.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) ngày 20/8 cho biết từ ngày 29/10/2025-31/7/2026, khoảng 463.000 trường hợp thông tin liên quan đến lừa đảo qua điện thoại đã được chia sẻ giữa các tổ chức tài chính thông qua nền tảng có tên “Nền tảng chia sẻ và phân tích lừa đảo dựa trên AI (ASAP).”

Trong cùng thời gian, các giao dịch chuyển tiền từ khoảng 7.000 tài khoản có dấu hiệu liên quan đến lừa đảo đã được tạm dừng, qua đó ngăn chặn khả năng tiền của nạn nhân bị chuyển vào tài khoản của đối tượng lừa đảo.

ASAP được Hàn Quốc đưa vào vận hành từ cuối tháng 10/2025 nhằm tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn các hoạt động lừa đảo tài chính.

Nền tảng hiện kết nối 130 tổ chức tài chính, cho phép chia sẻ nhanh chóng các thông tin liên quan đến các vụ việc đáng ngờ, bao gồm tài khoản của nạn nhân, tài khoản nghi vấn và lịch sử giao dịch.

Việc tập trung và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn giúp các tổ chức tài chính có thể nhận diện những dấu hiệu bất thường nhanh hơn, đồng thời kịp thời kiểm soát các giao dịch có nguy cơ gây thiệt hại cho khách hàng.

FSC cho biết việc triển khai ASAP phản ánh nỗ lực ngày càng tăng của Hàn Quốc trong ứng dụng công nghệ AI để đối phó với tình trạng tội phạm tài chính trực tuyến ngày càng tinh vi.

Thay vì xử lý riêng lẻ tại từng tổ chức, việc chia sẻ dữ liệu giữa các ngân hàng và tổ chức tài chính giúp hình thành mạng lưới cảnh báo sớm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Lừa đảo trực tuyến, trong đó có hình thức giả danh cơ quan nhà nước, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính để dụ nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, đang trở thành một trong những loại tội phạm gây thiệt hại lớn cho người sử dụng dịch vụ tài chính số.

FSC đánh giá việc vận hành nền tảng ASAP không chỉ góp phần giảm thiểu tổn thất tài chính trực tiếp mà còn củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống tài chính số.

Trong thời gian tới, Hàn Quốc dự kiến tiếp tục tăng cường ứng dụng AI và chia sẻ dữ liệu giữa các tổ chức tài chính nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý hiệu quả hơn các hành vi lừa đảo trực tuyến./.

Campuchia đạt bước tiến trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến Campuchia đang đẩy mạnh chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, đóng cửa 737 trung tâm, chuyển 268 vụ án với 2.773 nghi phạm sang tòa án và trục xuất hơn 21.000 người nước ngoài liên quan.