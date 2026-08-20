Thúc đẩy kết nối hệ sinh thái công nghệ Việt Nam-Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Đại sứ Việt Nam tại Israel cùng Bộ phận Khoa học và Công nghệ của Đại sứ quán và Trưởng bộ phận FPT Việt Nam tại Israel (FPT Israel) vừa có buổi làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ Israel nhằm trao đổi khả năng thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.



Phát biểu tại buổi làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn nhấn mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành những động lực quan trọng đối với quá trình phát triển của Việt Nam. Việc ứng dụng AI và các công nghệ mới cần được triển khai gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.



Đại sứ cho rằng hợp tác Việt Nam-Israel cần hướng tới kết nối hai hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy thế mạnh bổ trợ của mỗi bên, qua đó hình thành những mô hình hợp tác thực chất, hiệu quả và lâu dài.



Tại buổi làm việc, các chuyên gia Israel giới thiệu và trao đổi về một số lĩnh vực công nghệ có tiềm năng hợp tác, như AI, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, dữ liệu, công nghệ y tế và ứng dụng AI trong doanh nghiệp.



Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm của Israel trong xây dựng thể chế, cơ chế và chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, trong đó có cơ chế quỹ đối ứng, đầu tư mạo hiểm, hệ thống vườn ươm công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy quá trình đưa kết quả nghiên cứu vào ứng dụng và thị trường.



Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi nhằm xác định các lĩnh vực và dự án hợp tác cụ thể, đồng thời kết nối các chuyên gia, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của Israel với những đối tác phù hợp tại Việt Nam.

Hai bên cũng nghiên cứu khả năng tổ chức đoàn chuyên gia công nghệ Israel sang Việt Nam để tìm hiểu nhu cầu thực tế, giới thiệu năng lực và thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.



Sau buổi làm việc, đại diện FPT Việt Nam tại Israel Bùi Vĩnh Thắng đã có các cuộc trao đổi riêng với một số đối tác công nghệ Israel về khả năng triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể./.

Việt Nam và Israel tăng kết nối trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao Hai nước có tiềm năng hợp tác lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nhất là khi Việt Nam đang thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất.

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