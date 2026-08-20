Galaxy Z Fold 8 siêu mỏng, nhẹ: Khi bài toán khó của Samsung được giải bằng trí tuệ Việt

Sở hữu thiết kế mỏng nhẹ kỷ lục cùng tỷ lệ màn hình độc đáo, Samsung Galaxy Z Fold 8 đang là tâm điểm chú ý trên thị trường công nghệ toàn cầu.

Nhưng, đằng sau sự hoàn mỹ của siêu phẩm này là những bài toán kỹ thuật hóc búa. Và lời giải cho sự thành công ấy lại mang đậm dấu ấn tự hào của trí tuệ, bản lĩnh kỹ sư Việt Nam từ nhà máy Thái Nguyên đến Trung tâm R&D Hà Nội.

Thiết kế siêu mỏng, nhẹ

Vừa qua, Samsung chính thức giới thiệu bộ ba trong thế hệ điện thoại gập thứ 8 của mình, bao gồm: Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8.

Bộ ba sản phẩm Samsung Galaxy Z8 series vừa ra mắt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngoài Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra và Z Flip 8 mang tỉ lệ màn hình tương đương với các thế hệ tiền nhiệm thì sự chú ý của người tiêu dùng và người yêu công nghệ đang đổ dồn vào một thiết kế hoàn toàn mới của Galaxy Z Fold 8.

Samsung Galaxy Z Fold 8 được Samsung giới thiệu với kích thước và tỉ lệ màn hình độc đáo: màn hình ngoài là 16:10 và màn hình trong xấp xỉ 4:3 cùng thiết kế siêu mỏng (độ dày chỉ 4,5 mm khi mở) và siêu nhẹ (201 gram).

Thiết kế nhỏ gọn này đã chinh phục được cảm tình của rất nhiều người dùng trên toàn cầu, khiến cho đơn hàng của sản phẩm này luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng đơn đặt hàng của bộ ba sản phẩm tại nhiều thị trường.

Giải bài toán về độ chính xác trong sản xuất

Với thiết kế siêu mỏng và siêu nhẹ, Galaxy Z Fold 8 đặt ra rào cản kỹ thuật cực lớn về độ bền và tính chính xác khi thao tác lắp ráp các linh kiện “siêu nhỏ.” Trước thách thức này, nhóm Nghiên cứu phát triển (R&D) tại nhà máy Samsung tại Thái Nguyên (SEVT) đã phối hợp chặt chẽ với bộ phận sản xuất và kiểm tra chất lượng để nghiên cứu, đánh giá và xây dựng phương pháp lắp ráp tối ưu. Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo chuyên sâu và hướng dẫn chi tiết đã được triển khai kịp thời, giúp nhân viên sản xuất làm chủ công nghệ, giảm thiểu sai sót và ổn định năng suất. Không chỉ tập trung tại nhà máy, đội ngũ R&D còn phối hợp chặt chẽ và bám sát các nhà cung cấp trong quá trình sản xuất linh kiện. Các kỹ sư trực tiếp theo dõi, phân tích những vấn đề phát sinh và đề xuất phương án cải tiến, đảm bảo linh kiện đáp ứng các yêu cầu về thiết kế và chất lượng trước khi đưa vào sản xuất.

Trong bối cảnh nhà máy triển khai song song nhiều dự án, đội ngũ kỹ sư R&D đã chủ động xây dựng các phương án linh hoạt nhằm tối ưu hóa thời gian kiểm thử và đảm bảo kịp tiến độ ra mắt sản phẩm trên toàn cầu. Từ kết quả kiểm thử, các kỹ sư liên tục phân tích nguyên nhân, đề xuất và xác nhận các phương án cải tiến. Các kết quả phân tích cũng là cơ sở để R&D để điều chỉnh thiết kế, qua đó từng bước ổn định sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu để tiến tới sản xuất hàng loạt.

"Mỗi vấn đề phát sinh đều phải nhanh chóng được xác định nguyên nhân, đưa ra phương án cải tiến và xác nhận hiệu quả. Đặc biệt, khi có thay đổi về thiết kế, chúng tôi phải đánh giá kỹ tác động để vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án," Kỹ sư Văn Đức Thích (phụ trách phần cứng Galaxy Z Fold 8), chia sẻ.

Vì là sản phẩm chiến lược với kế hoạch ra mắt toàn cầu, áp lực về thời gian là vô cùng lớn. Mọi giai đoạn từ thử nghiệm đến sản xuất hàng loạt đều phải thực hiện với tiến độ gấp rút nhưng trên hết vẫn là đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật và chất lượng. "Chúng tôi coi đây không chỉ là thành công của dự án, mà còn là dấu mốc cho sự trưởng thành của đội ngũ R&D tại nhà máy về năng lực quản trị, vận hành và làm chủ những công nghệ mới," anh Phạm Đức Thắng, Giám đốc R&D Phần cứng SEVT, cho biết.

Thiết kế lại thành phần giao diện theo tỷ lệ màn hình mới

Thiết kế tỷ lệ màn hình độc đáo của Galaxy Z Fold 8 được cho là giúp tối ưu hóa trải nghiệm nội dung và nâng cao năng suất làm việc cho người dùng. Tuy nhiên, sự thay đổi về phần cứng này đặt ra thách thức: các thành phần giao diện cần được thiết kế lại để tương thích với tỷ lệ màn hình mới, đồng thời phải đảm bảo trải nghiệm mượt mà, không bị ngắt quãng khi người dùng chuyển đổi giữa trạng thái gập và mở thiết bị.

Để hiện thực hóa những yêu cầu khắt khe này, đội ngũ kỹ sư tại Trung tâm R&D Samsung Việt Nam (SRV) đã trực tiếp tham gia phát triển và tối ưu tính năng Đa khung hình (Multi Pane) trên ứng dụng Ghi chú (Samsung Notes) dành riêng cho Galaxy Z Fold 8. Thay vì chỉ hiển thị một màn hình đơn như điện thoại thông thường, Samsung Notes giờ đây có thể hiển thị đồng thời nhiều vùng chức năng trên cùng một màn hình lớn. Kiến trúc đa khung hình này giúp giảm thiểu số lần chuyển đổi màn hình, cho phép người dùng duyệt, mở và chỉnh sửa ghi chú nhanh chóng, từ đó nâng cao hiệu suất thao tác.

Dự án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Trụ sở chính Samsung tại Hàn Quốc, SRV và các trung tâm R&D của Samsung trên toàn cầu để đảm bảo sự thống nhất về kiến trúc, thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và giải pháp triển khai. Trong mô hình phối hợp này, công ty mẹ đóng vai trò quản lý dự án, định hướng kiến trúc tổng thể và điều phối chung giữa các nhóm; SRV đảm nhận vai trò phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp kỹ thuật và trực tiếp hiện thực hóa các tính năng được giao. Dự án đã thành công sau nửa năm liên tục thiết kế, phát triển, kiểm thử, đánh giá và tối ưu hóa.

Samsung Galaxy Z Fold 8 đang được sản xuất tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhìn lại cả quá trình này, anh Lê Xuân Hòa, Trưởng Bộ phận Giải pháp ứng dụng, Trung tâm R&D Samsung Việt Nam, chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào vì những dòng code được viết tại Việt Nam đã góp phần tạo nên một sản phẩm được hàng triệu người dùng trên toàn thế giới sử dụng mỗi ngày. Qua dự án này, tôi và đội ngũ của mình cũng tự tin hơn vì trí tuệ Việt đã có thể giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp, tạo ra những giá trị có tầm ảnh hưởng toàn cầu.”

Từ việc điều phối hỗ trợ quá trình sản xuất ổn định đến phát triển, tối ưu trải nghiệm phần mềm, đội ngũ nhân viên, kỹ sư Việt Nam đang tham gia vào hành trình đưa một sản phẩm công nghệ cao đến tay người dùng toàn cầu với nhiều vai trò khác nhau. Đó là minh chứng cho thấy Samsung Galaxy Z Fold8 là một sản phẩm công nghệ mới mang dấu ấn rõ nét của năng lực "Made in Vietnam"./.

Điện thoại gập Galaxy Z8 của Samsung lập kỷ lục về lượng đặt trước ở Hàn Quốc ​ Trong thời gian mở đặt trước từ ngày 28/7 đến ngày 3/8, ba mẫu Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Flip8 đã ghi nhận tổng cộng 1,44 triệu đơn hàng tại Hàn Quốc.

Samsung Galaxy Z8 series được Samsung cho ra mắt trên toàn cầu vào ngày 22/7, là thế hệ điện thoại gập thứ 8 của Samsung. Hai nhà máy sản xuất điện thoại của Samsung tại Bắc Ninh và Thái Nguyên sản xuất cả ba mẫu điện thoại trong dòng sản phẩm mới này. Cùng với đó, các kỹ sư tại trung tâm R&D Samsung tại Hà Nội cũng tham gia vào nhiều dự án quan trọng gắn liền với dòng sản phẩm mới.