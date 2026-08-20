Tòa án Mỹ hoãn phê duyệt thương vụ Google mua dữ liệu của Spirit Airlines

Tòa án phá sản Mỹ vừa quyết định tạm hoãn phê duyệt thương vụ Google mua lại kho lưu trữ dữ liệu trị giá 10 triệu USD của hãng hàng không Spirit Airlines sau khi các cựu tiếp viên hàng không nộp đơn phản đối nhằm bảo vệ quyền riêng tư.

Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại được gửi lên Tòa án Phá sản Mỹ tại quận Manhattan ngày 18/8 bởi nghiệp đoàn đại diện cho hàng nghìn cựu tiếp viên hàng không của hãng Spirit Airlines.

Phía nghiệp đoàn đã yêu cầu tòa án từ chối giao dịch này trừ khi có các điều khoản quy định rõ ràng rằng toàn bộ thông tin bảo mật của tiếp viên hàng không phải được loại trừ khỏi danh mục bán lẻ hoặc ít nhất phải được bảo vệ nghiêm ngặt tương tự như dữ liệu khách hàng.

Trước đó, Google đã giành chiến thắng trong buổi đấu giá để mua lại kho lưu trữ kỹ thuật số kéo dài hàng thập kỷ của Spirit Airlines với giá 10 triệu USD, bao gồm hồ sơ bảng lương, lịch trình di chuyển, dữ liệu tuyển dụng cùng khoảng 100 triệu email và 80.000 tài khoản email.

"Gã khổng lồ" công nghệ Google tuyên bố kế hoạch sử dụng kho dữ liệu trên để cải thiện các sản phẩm và huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo, đồng thời cam kết các thông tin cá nhân của khách hàng sẽ không nằm trong phạm vi thu mua.

Tuy nhiên, Hiệp hội tiếp viên hàng không chỉ ra rằng trong khi dữ liệu khách hàng được bảo vệ, thỏa thuận mua bán lại thiếu đi các biện pháp bảo vệ tương xứng cho thông tin của các nhân viên từng làm việc tại hãng bay đã ngừng hoạt động này.

Nhận định về những tranh cãi này, người phát ngôn của Google khẳng định doanh nghiệp sẽ không tiếp nhận bất kỳ thông tin cá nhân nào từ bộ dữ liệu này và mọi dữ liệu nhận được sẽ được một đơn vị độc lập loại bỏ triệt để các thông tin nhận dạng cá nhân trước khi bàn giao.

Đại diện của Spirit Airlines cũng cho biết hãng đang thuê một đơn vị độc lập thực hiện việc xóa danh tính dữ liệu và chứng nhận rằng số dữ liệu bán đấu giá hoàn toàn tuân thủ các luật và quy định về quyền riêng tư hiện hành.

Quyết định tạm hoãn phiên điều trần mua bán đến ngày 9/9 đã được thẩm phán Sean Lane đưa ra để tòa án có thêm thời gian đánh giá tính pháp lý của các khiếu nại.

Mặc dù hợp đồng mua bán giữa Google và Spirit Airlines bắt buộc dữ liệu phải được xóa bỏ thông tin định danh khách hàng hoặc cá nhân, phía nghiệp đoàn lập luận rằng việc xóa định danh mới chỉ giải quyết việc hồ sơ có thể truy xuất đến một cá nhân cụ thể hay không, chứ chưa giải quyết được tính bảo mật của nội dung hồ sơ đó./.

Quốc hội Mỹ điều trần về cạnh tranh hàng không sau vụ sụp đổ của Spirit Airlines Phe Cộng hòa dự định sử dụng phiên điều trần để chỉ trích các chính sách cạnh tranh hàng không của chính quyền tiền nhiệm dưới thời Tổng thống Joe Biden, cho rằng những chính sách này đã thất bại.