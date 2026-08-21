Rơi máy bay tại căn cứ không quân Mỹ làm 8 người thiệt mạng

Quân đội Mỹ cho biết một vụ tai nạn máy bay tại một cơ sở hẻo lánh của Không quân Mỹ ở Alaska ngày 20/8 (giờ địa phương) đã khiến 8 người thiệt mạng.



Bộ Tư lệnh Alaska cho hay máy bay do một nhà thầu dân sự vận hành đã rơi tại sân bay thuộc một trạm radar tầm xa ở Cape Newenham, cực Tây Nam của bang Alaska.



Theo thông báo, lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường bằng đường không đã “xác nhận không có người sống sót.”



Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Alaska nhấn mạnh cơ quan này đang điều tra vụ việc và sẽ công bố danh tính những người thiệt mạng sau khi thông báo cho gia đình họ.



Tư lệnh Bộ Tư lệnh Alaska Robert Davis nói: “Đây là tổn thất đau thương đối với gia đình quân nhân và các cộng đồng mà chúng tôi phục vụ. Những người này là những chuyên gia tận tâm, đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng trong một môi trường đầy thách thức”./.

8 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ném bom B-52 ở Mỹ Sau nhiều giờ triển khai công tác cứu hộ, quân đội Mỹ xác nhận toàn bộ 8 người trên chiếc máy bay ném bom B-52 gặp nạn tại căn cứ Edwards đã thiệt mạng khi máy bay rơi ngay sau khi cất cánh.

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