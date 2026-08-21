Mỹ tham vọng thực hiện 1.000 chuyến phóng tàu vũ trụ mỗi năm

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 20/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một văn bản chỉ đạo nhằm gia tăng mạnh mẽ số lượng các vụ phóng tàu vũ trụ thương mại của Mỹ; trong đó, yêu cầu các cơ quan chính phủ xem xét sử dụng đất đai thuộc quyền quản lý của liên bang để làm địa điểm phóng và hạ cánh mới.



Văn bản này tập trung vào việc thúc đẩy ngành công nghiệp vũ trụ thương mại Mỹ, kêu gọi các cơ quan chức năng khuyến khích hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng vận tải vũ trụ với các đối tác khu vực tư nhân, đẩy nhanh quá trình cấp phép và đánh giá tác động môi trường, đồng thời bảo đảm đủ băng tần không dây cho các hoạt động phóng tàu vũ trụ.



Văn bản còn chỉ đạo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) tạo điều kiện cho hoạt động vận tải thương mại lên Mặt Trăng và đưa robot thương mại lên Sao Hỏa, đồng thời nghiên cứu các phương thức thương mại để đưa con người lên Sao Hỏa.

Ngoài ra, văn bản cũng chỉ đạo các cơ quan liên bang xem xét từng trường hợp cụ thể đối với các đề xuất phóng phương tiện vũ trụ thương mại của nước ngoài từ lãnh thổ Mỹ.



Ông Michael Kratsios, Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ thuộc Nhà Trắng, cho biết chính sách vận tải vũ trụ quốc gia mới này "đáp ứng đúng thời điểm bùng nổ tăng trưởng hiện nay và tạo vị thế để nước Mỹ dẫn đầu kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo".

Ông cho biết chính sách này kêu gọi áp dụng "cách tiếp cận ưu tiên thương mại nhằm đưa người Mỹ lên Mặt Trăng vào năm 2028 và thiết lập các thành phần cơ bản của căn cứ trên Mặt Trăng vào năm 2030, đồng thời xây dựng năng lực phóng nhanh chóng, linh hoạt vì mục tiêu an ninh quốc gia".



Nhà Trắng đang đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt ít nhất 1.000 vụ phóng và hạ cánh mỗi năm, tăng mạnh so với con số 178 vụ phóng của năm 2025 - một con số vốn đã cao gấp 10 lần so với năm 2013 và chủ yếu do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk thực hiện.



Ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã nhiều lần đề cập đến việc thực hiện các sứ mệnh lên Sao Hỏa, trong bối cảnh tỷ phú Musk - một nhà tài trợ lớn và là người coi việc đưa con người lên Hành tinh Đỏ là ưu tiên hàng đầu của SpaceX - từng giữ vai trò cố vấn thân cận kiêm người đứng đầu nỗ lực tinh gọn bộ máy chính phủ đầy quyền lực./.

SpaceX đặt mục tiêu thực hiện 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm Giám đốc Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết Công ty công nghệ khai phá không gian SpaceX đặt mục tiêu thực hiện 10.000 vụ phóng tàu vũ trụ mỗi năm trong vòng 5 năm tới.

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