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Tổng thống Trump đăng bản đồ gọi eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ

Ngày 18/8, Tổng thống Trump đã đăng tải một tấm bản đồ thể hiện eo biển Hormuz là "Lãnh thổ mới của Mỹ," tiếp tục nêu ý tưởng Mỹ giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Phương Oanh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 18/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social một tấm bản đồ thể hiện eo biển Hormuz là "Lãnh thổ mới của Mỹ," tiếp tục nêu ý tưởng Mỹ giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua, đã bị Iran gần như đóng cửa để đáp trả cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động hồi cuối tháng 2.

Ông Trump từng nêu ý tưởng Mỹ tiếp quản eo biển Hormuz hôm 14/8, trong đó nói rằng ông sẽ sớm tuyên bố tuyến hàng hải này thuộc lãnh thổ Mỹ. Iran sau đó đáp trả rằng eo biển này "sẽ vẫn thuộc Iran."

Ngày 17/8, ông Trump tiếp tục đề cập ý tưởng trên khi trả lời báo giới tại Phòng Bầu dục, cho rằng việc Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz sẽ là một ý tưởng tốt.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump đe dọa sáp nhập lãnh thổ nước ngoài khi đối mặt với những trở ngại trong chính sách đối ngoại. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông từng đề cập khả năng biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ, giành quyền kiểm soát Greenland và thậm chí ám chỉ khả năng tiếp quản Dải Gaza, song chưa hiện thực hóa bất kỳ đề xuất nào trong số này.

Trước khi cuộc xung đột với Iran bùng phát ngày 28/2, eo biển Hormuz là tuyến đường thủy quốc tế được tự do lưu thông.

Iran tuyên bố sẽ không mở lại eo biển cho đến khi Mỹ đáp ứng một loạt yêu cầu, trong đó có chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ, giải phóng các tài sản của Iran bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại do xung đột.

Trong một tuyên bố khác ngày 18/8, Tổng thống Trump cho biết hiện không có bất kỳ cuộc đàm phán hay trao đổi nào với Iran, cũng như chưa có cuộc gặp nào được lên lịch. Ông khẳng định "lệnh phong tỏa hải quân vẫn được thực thi đầy đủ," đồng thời nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz vẫn đang mở cửa và hoạt động bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mỹ Iran #Tổng thống Trump #eo biển Hormuz
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