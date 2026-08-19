Mỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI

Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế. Theo đó, số lượng nhà ở mới khởi công - một thước đo hoạt động xây dựng nhà ở mới - đã giảm 12,4% trong tháng 7 xuống còn 1,239 triệu căn.

Các chuyên gia kinh tế được The Wall Street Journal khảo sát đã dự báo con số này là 1,34 triệu căn và mức giảm là 6,1% trong tháng. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng nhà ở khởi công trong tháng 7 đã giảm 13,5%.

Mặt khác, số lượng giấy phép xây dựng nhà ở - một chỉ số khác phản ánh xu hướng xây dựng - đã tăng 5% lên mức 1,443 triệu căn trong tháng 7. Các chuyên gia kinh tế được The Wall Street Journal khảo sát đã dự báo con số này là 1,37 triệu căn.

Trước đó, hôm 17/8, dữ liệu từ Hiệp hội Quốc gia các Nhà xây dựng Nhà ở (NAHB) cho thấy tâm lý của các nhà xây dựng vẫn yếu; nguyên nhân là do lãi suất thế chấp cao, chi phí xây dựng tăng và những bất ổn kinh tế khiến vấn đề khả năng chi trả trở thành mối quan tâm hàng đầu trên thị trường nhà ở.

Chuyên gia Ben Ayers của Nationwide cho biết, các nhà xây dựng sẽ còn ngần ngại đầu tư dự án mới cho đến khi lãi suất giảm. Đồng thời, chuyên gia Lawrence Yun nhấn mạnh giá nhà đắt đỏ và lãi suất vay mua nhà ở mức cao nhất trong năm đang làm suy yếu sức mua.

Trái ngược với bất động sản, ngành sản xuất Mỹ lại hoạt động mạnh mẽ nhờ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) và chi tiêu quốc phòng. Theo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), sản lượng ngành sản xuất của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 7, lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2022./.

Những thách thức dai dẳng trên thị trường bất động sản Mỹ Doanh số bán nhà đã qua sở hữu của Mỹ trong tháng Năm vừa qua giảm 0,7% so với một tháng trước đó, xuống mức 4,11 triệu căn, chủ yếu do sự sụt giảm ở miền Nam.