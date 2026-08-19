Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ: Thị trường nhà ở ảm đạm, hoạt động sản xuất khởi sắc nhờ AI

Tháng 7 chứng kiến bức tranh kinh tế trái chiều tại Mỹ: thị trường xây dựng nhà ở sụt giảm mạnh dưới áp lực lãi suất, trong khi hoạt động sản xuất lại khởi sắc nhờ làn sóng đầu tư AI.

Quang Thịnh-Vân Anh
Một ngôi nhà đơn lập với thảm cỏ và cây xanh xung quanh ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Một ngôi nhà đơn lập với thảm cỏ và cây xanh xung quanh ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 18/8 cho thấy số lượng nhà ở mới được khởi công đã giảm mạnh, thấp hơn mức dự báo của các nhà kinh tế. Theo đó, số lượng nhà ở mới khởi công - một thước đo hoạt động xây dựng nhà ở mới - đã giảm 12,4% trong tháng 7 xuống còn 1,239 triệu căn.

Các chuyên gia kinh tế được The Wall Street Journal khảo sát đã dự báo con số này là 1,34 triệu căn và mức giảm là 6,1% trong tháng. So với cùng kỳ năm 2025, số lượng nhà ở khởi công trong tháng 7 đã giảm 13,5%.

Mặt khác, số lượng giấy phép xây dựng nhà ở - một chỉ số khác phản ánh xu hướng xây dựng - đã tăng 5% lên mức 1,443 triệu căn trong tháng 7. Các chuyên gia kinh tế được The Wall Street Journal khảo sát đã dự báo con số này là 1,37 triệu căn.

Trước đó, hôm 17/8, dữ liệu từ Hiệp hội Quốc gia các Nhà xây dựng Nhà ở (NAHB) cho thấy tâm lý của các nhà xây dựng vẫn yếu; nguyên nhân là do lãi suất thế chấp cao, chi phí xây dựng tăng và những bất ổn kinh tế khiến vấn đề khả năng chi trả trở thành mối quan tâm hàng đầu trên thị trường nhà ở.

Chuyên gia Ben Ayers của Nationwide cho biết, các nhà xây dựng sẽ còn ngần ngại đầu tư dự án mới cho đến khi lãi suất giảm. Đồng thời, chuyên gia Lawrence Yun nhấn mạnh giá nhà đắt đỏ và lãi suất vay mua nhà ở mức cao nhất trong năm đang làm suy yếu sức mua.

Trái ngược với bất động sản, ngành sản xuất Mỹ lại hoạt động mạnh mẽ nhờ làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) và chi tiêu quốc phòng. Theo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), sản lượng ngành sản xuất của Mỹ tăng 0,2% trong tháng 7, lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ảnh hưởng lãi suất đến thị trường nhà ở Mỹ #Tăng trưởng hoạt động sản xuất nhờ AI #Tình hình xây dựng nhà mới tháng 7 #Khác biệt giữa thị trường bất động sản và sản xuất #Tác động của chi phí xây dựng và tâm lý nhà xây Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tập thể thành viên Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc và các cơ quan bên cạnh tham dự Ngày Gia đình ASEAN tại New York năm 2026. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần ASEAN ở New York

Đây là hoạt động thường niên tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết và tinh thần cộng đồng giữa các nước thành viên, lan tỏa hình ảnh một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, gần gũi và “thống nhất trong đa dạng”.

Người tiêu dùng lựa chọn thịt bò tại một siêu thị ở bang Maryland (Mỹ). (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Người Mỹ bắt đầu giảm mua thịt bò do giá tăng vọt

Đây là một bước ngoặt đáng chú ý đối với một thị trường mà giá đã liên tục bị đẩy lên mức kỷ lục do khối lượng đàn gia súc bị thu hẹp nhưng người tiêu dùng vẫn duy trì sức mua đủ lớn để giữ giá.

Không gian đậm chất văn hóa của người Việt tại một cơ sở của chuỗi nhà hàng Linh Anh. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Ẩm thực Việt Nam khẳng định sức hút tại Canada

Từ gian bếp nhỏ đến chuỗi bốn nhà hàng, những món ăn rất đỗi bình dị của Việt Nam đã tạo nên sức hút lớn tại Canada, góp phần đưa hương vị và bản sắc Việt đến gần hơn với thực khách quốc tế.