Những thách thức dai dẳng trên thị trường bất động sản Mỹ

Một ngôi nhà treo biển rao bán tại bang Illinois (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu được Hiệp hội Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) công bố ngày 21/6, doanh số bán nhà đã qua sở hữu ở Mỹ đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 5/2024, trong khi giá nhà lập kỷ lục mới, nêu bật những thách thức dai dẳng trong lĩnh vực bất động sản.

Doanh số bán nhà đã qua sở hữu của Mỹ trong tháng 5/2024 đã giảm 0,7% so với một tháng trước đó, xuống mức 4,11 triệu căn, chủ yếu do sự sụt giảm ở miền Nam.

Nguồn cung nhà trên thị trường lại tăng 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 1,28 triệu căn, song vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước đại dịch COVID-19, thời điểm lãi suất thế chấp thấp hơn nhiều so với hiện tại.

Tình trạng trên giải thích cho việc giá nhà vẫn tăng, với giá bán trung bình tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức kỷ lục 419.300 USD/căn trong tháng 5/2024.

Theo nhà kinh tế trưởng Lawrence Yun của NAR, giá nhà đạt mức cao mới đang tạo ra khoảng cách lớn hơn giữa người sở hữu tài sản và người mua lần đầu.

Tuy nhiên, ông dự báo lượng hàng tồn kho nhiều hơn sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán nhà và kiềm chế mức tăng giá trong những tháng tới.

Với tốc độ hiện tại, để bán hết số nhà niêm yết trên thị trường sẽ mất khoảng 3,7 tháng, mức cao nhất trong vòng bốn năm. Tuy nhiên, tốc độ dưới năm tháng được các doanh nghiệp bất động sản coi là dấu hiệu của một thị trường thắt chặt.

Doanh số bán nhà đã qua sở hữu chiếm phần lớn tổng doanh số bán nhà ở Mỹ và được tính khi hợp đồng kết thúc. Chính phủ Mỹ sẽ công bố số liệu doanh số bán nhà mới của tháng 5/2024 vào ngày 26/6 tới./.



