Quân đội Mỹ dự định mua hơn 133.000 tên lửa phục vụ hệ thống HIMARS

Theo các tài liệu mua sắm của Lầu Năm Góc mà RIA Novosti thu thập được ngày 18/8, Lục quân Mỹ dự định mua hơn 133.000 rocket của Hệ thống tên lửa dẫn đường phóng loạt (GMLRS) từ các nhà thầu quốc phòng, trong đó bao gồm cả những rocket được phóng từ Hệ thống Pháo binh Tên lửa Cơ động cao (HIMARS), với lịch trình giao hàng dự kiến đến năm 2034.

Theo tài liệu trên, Lục quân Mỹ dự định mua 19.002 tên lửa GMLRS với nhiều biến thể khác nhau hằng năm, từ tài khóa 2028 đến tài khóa 2034. Các đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào tháng 2/2030.

Đơn đặt hàng tiềm năng bao gồm toàn bộ các loại tên lửa GMLRS được hệ thống M270 MLRS và M142 HIMARS sử dụng.

Cũng theo tài liệu, những loại tên lửa này bao gồm tên lửa với đầu đạn đơn khối nặng 90kg, đầu đạn thay thế được thiết kế để tấn công các mục tiêu diện rộng, và các biến thể tầm bắn mở rộng gấp đôi.

Ngoài việc sản xuất hàng loạt, nhà thầu tiềm năng sẽ được yêu cầu chuẩn bị dây chuyền sản xuất và dụng cụ, cung cấp hỗ trợ hậu cần, thực hiện các chương trình hiện đại hóa cho các bộ phận cũ và triển khai các đề xuất thay đổi kỹ thuật./.

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