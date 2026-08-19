NASA công bố ảnh về hố va chạm do tên lửa SpaceX tạo ra trên Mặt Trăng

Ngày 18/8, Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố những hình ảnh mới về hố va chạm do tên lửa SpaceX đâm xuống Mặt Trăng hồi đầu tháng này.

Các bức ảnh được tàu quỹ đạo Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) chụp trong khoảng thời gian từ ngày 11-12/8, cho thấy hố va chạm hình thành sau khi tầng trên của tên lửa Falcon 9 của SpaceX đâm vào bề mặt Mặt Trăng hôm 5/8.

Theo các nhà khoa học, hố va chạm có đường kính khoảng 18 m và sâu chưa đến 3m, dựa trên độ dài bóng của hố. NASA cho biết việc chụp được hình ảnh này là một thách thức.

Để chụp một vị trí cụ thể trên Mặt Trăng, tàu quỹ đạo phải chờ cho đến khi vị trí đó nằm trong tầm quan sát. Trong trường hợp này, quá trình chờ mất 6 ngày; đồng thời, tàu phải được nghiêng ở góc chính xác để camera hướng vào hố va chạm khi bay qua ở độ cao khoảng 96 km.

Bên cạnh đó, thời điểm chụp cũng là một thách thức khác. Theo NASA, nếu camera chụp sớm hoặc muộn chỉ 10 giây, mục tiêu sẽ lệch khỏi tâm khung hình tới 16 km.

Các hình ảnh được chụp từ nhiều góc quan sát khác nhau làm nổi bật những đặc điểm khác nhau, trong đó có các vệt sáng và tối tỏa ra xung quanh hố va chạm.

NASA giải thích rằng các vệt tối được tạo thành từ bụi và đá trên bề mặt đã bị biến đổi trong thời gian dài bởi gió Mặt Trời, tia vũ trụ từ thiên hà và các vụ va chạm của vi thiên thạch, sau đó bị hất tung lên do vụ va chạm từ độ sâu khoảng 46 cm dưới bề mặt.

Trong khi đó, những vệt sáng nằm sát rìa hố va chạm là vật chất mới được đào lên từ các lớp sâu hơn. NASA giải thích rằng các vệt tối “được tạo thành từ bụi và đá trên bề mặt đã bị biến đổi trong thời gian dài bởi gió Mặt Trời, tia vũ trụ từ thiên hà và các vụ va chạm của vi thiên thạch”, sau đó bị hất tung lên do vụ va chạm từ độ sâu khoảng 46 cm dưới bề mặt.

Việc xác định vị trí hố va chạm là một nỗ lực mang tính toàn cầu, với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu và cả những người đam mê thiên văn nghiệp dư. NASA cho biết Trung tâm Nghiên cứu Vật thể Gần Trái Đất (CNEOS) của cơ quan này đã từng bước tinh chỉnh quỹ đạo của vật thể cho đến khi xác định được vị trí va chạm và cung cấp thông tin này cho phía Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc sau đó chuyển tọa độ cho nhóm LRO của NASA, giúp các nhà khoa học tinh chỉnh kế hoạch chụp ảnh tiếp theo.

Trên thực tế, đây không phải những hình ảnh đầu tiên về địa điểm xảy ra vụ va chạm. Cơ quan hàng không vũ trụ Hàn Quốc hôm 6/8 đã công bố các bức ảnh được chụp một ngày trước đó bởi tàu quỹ đạo Mặt Trăng Pathfinder của Hàn Quốc (KPLO), còn được gọi là Danuri./.

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