Tổng thống Mỹ thông báo sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/8 cho biết ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay nhằm khôi phục mối quan hệ mà ông khẳng định đã thiết lập được với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

Phát biểu khi đi thị sát bãi đáp trực thăng mới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định “sẽ gặp” nhà lãnh đạo Triều Tiên. Bên cạnh đó, ông cũng tầm quan trọng của việc “có mối quan hệ tốt” với Bình Nhưỡng.

Dù ông chủ Nhà Trắng không nêu cụ thể thời gian và địa điểm cuộc gặp, song tờ Wall Street Journal đưa tin ông Trump đang cân nhắc tiến hành cuộc gặp khi tới thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo giảm quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, động thái được giới phân tích xem là nhằm tạo thêm điều kiện cho đối thoại với Bình Nhưỡng.

Hiện Triều Tiên chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến khả năng diễn ra cuộc gặp giữa ông Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Donald Trump đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un 3 lần, nhưng các cuộc gặp không đạt được tiến triển đáng kể trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Hai nhà lãnh đạo chưa gặp lại kể từ năm 2019./.

Tổng thống Mỹ bóng gió về khả năng tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Trả lời phỏng vấn của báo giới, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông đang làm cho tình hình "an toàn hơn nhiều" thông qua mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên.