Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử người đứng đầu mới của FDA

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong một bài viết đăng lên mạng xã hội ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ đề cử Tiến sỹ Heidi Overton làm người đứng đầu mới của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ.

Tổng thống Trump đánh giá cao năng lực của bà Heidi Overton. Ông viết: “Tiến sỹ Heidi là một ngôi sao sáng trong chính quyền của tôi. Chúng ta cần sự lãnh đạo của bà ấy tại FDA ngay lúc này để đảm bảo rằng Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu thế giới về các khám phá khoa học và các phương pháp chữa bệnh."

Bà Overton hiện là quan chức phụ trách chính sách đối nội tại Nhà Trắng và thường xuyên báo cáo với Tổng thống về các vấn đề liên quan đến y tế.

Bà đã sát cánh cùng Tổng thống Trump vào đầu tháng 8 khi ông công bố sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt số lượng các loại vaccine cho trẻ em vốn được khuyến nghị tiêm chủng đại trà. Vào thời điểm đó, bà đã kêu gọi các "bang xanh" (những bang do đảng Dân chủ lãnh đạo) áp dụng các khuyến nghị được chính quyền coi là "tiêu chuẩn vàng" - những khuyến nghị mà nhiều bác sĩ cho rằng thiếu cơ sở khoa học vững chắc.

Tuy nhiên, theo một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nắm rõ quy trình này, bà Overton là lựa chọn thứ 3 của ông Trump cho vị trí trên và chính quyền hiện vẫn đang phỏng vấn các ứng viên khác cho vai trò này.

Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, bà Overton sẽ lãnh đạo FDA vào một thời điểm nhạy cảm, khi đợt bùng phát dịch bệnh do ký sinh trùng gây tiêu chảy cyclospora gần đây tại nhiều bang đang làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của nguồn cung thực phẩm quốc gia.

Bà Overton sẽ thay thế cho Tiến sỹ Marty Makary, người đã từ chức giám đốc FDA vào tháng 5 năm nay sau những bất đồng với Nhà Trắng về các vấn đề như chính sách đối với thuốc lá điện tử và quyền tiếp cận thuốc phá thai./.

Tổng thống Mỹ đề cử người đứng đầu cơ quan thực thi di trú Tổng thống Donald Trump đánh giá ông Lance Schroyer có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác thực thi luật di trú, đồng thời khẳng định ứng cử viên này đủ năng lực lãnh đạo ICE.