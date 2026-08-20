Tổng thống Mỹ thúc giục Quốc hội thông qua dự luật quản lý tiền điện tử

Tại sự kiện diễn ra ở Nhà Trắng ngày 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng thúc giục Quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật nhằm định nghĩa rõ ràng các quy định quản lý ngành tiền điện tử. Động thái này đáp ứng ưu tiên hàng đầu của các lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.

Phát biểu trước sự chứng kiến của giới chức quản lý và các giám đốc điều hành (CEO) hàng đầu, Tổng thống Trump kêu gọi các nhà lập pháp thông qua một phiên bản công bằng của Đạo luật Minh bạch. Theo ông, đây là bước đi thiết yếu để tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho các công ty tiền điện tử.

Đạo luật Minh bạch được thiết kế nhằm phân loại rõ ràng các mã thông báo (token) thuộc nhóm chứng khoán hay hàng hóa, đồng thời phân định rõ cơ quan nào có thẩm quyền giám sát lĩnh vực này.

Giới phân tích và các CEO cảnh báo, nếu không có luật định, các quy định quản lý sẽ dễ bị tổn thương trước những thay đổi chính trị và các vụ kiện tụng, tạo ra rủi ro kéo dài cho toàn ngành.

Dù Tổng thống Trump đã thúc đẩy nhiều chính sách thân thiện với tiền điện tử kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, một dự luật toàn diện vẫn chưa thể vượt qua ải Quốc hội. Hiện tại, Đạo luật Minh bạch đang bị đình trệ tại Thượng viện trong bối cảnh lịch trình làm việc của Quốc hội không còn nhiều thời gian.

Trong lúc chờ đợi Quốc hội, các cơ quan quản lý cũng đang có những bước đi độc lập. Ngay trong ngày 18/8, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đề xuất các quy tắc mới được chờ đợi từ lâu nhằm miễn trừ một số đợt phát hành token khỏi các quy định về chứng khoán, giúp các công ty tiền điện tử huy động vốn dễ dàng hơn. Song song đó, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) dự kiến sẽ thảo luận về quản lý tiền điện tử tại một hội nghị chuyên ngành vào ngày 20/8.

Sự kiện tại Nhà Trắng quy tụ hàng loạt nhân vật chủ chốt của ngành, bao gồm Chủ tịch CFTC Mike Selig, Chủ tịch SEC Paul Atkins và Cố vấn tiền điện tử của Nhà Trắng Patrick Witt.

Đại diện khối doanh nghiệp có sự góp mặt của CEO Coinbase Brian Armstrong, CEO Robinhood Vlad Tenev, đồng CEO Kraken Arjun Sethi và CEO Intercontinental Exchange (ICE) Jeffrey Sprecher.

Tuy nhiên, nỗ lực lập pháp này đang vấp phải sự phản đối gay gắt. Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ không bỏ phiếu cho dự luật nếu không có các điều khoản cấm quan chức kiếm lời từ những dự án tiền điện tử cá nhân./.

Nhật Bản xếp tiền điện tử trong cùng khung quản lý chứng khoán Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật xếp tiền điện tử vào nhóm công cụ tài chính chính thức, đồng thời giảm mạnh thuế đầu tư, siết quản lý giao dịch và mở đường cho các quỹ ETF tài sản số.

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