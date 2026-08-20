Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng ít nhất một vật thể chưa xác định về vùng biển phía Đông nước này.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết sáng 12/8, Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo hướng ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên vào tuần tới.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, ven bờ biển phía Đông Triều Tiên.

JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đang tăng cường giám sát và duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đồng thời theo dõi khả năng Triều Tiên tiếp tục tiến hành các vụ phóng khác./.

Triều Tiên phóng ít nhất 1 tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng (giờ địa phương) từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, ven bờ biển phía Đông Triều Tiên.