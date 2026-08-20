Trung Quốc: Cháy nổ làm hàng chục người thương vong tại tỉnh Hà Bắc

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong hai ngày qua, tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ, làm hàng chục người thương vong.

Chính quyền Nhân dân quận Hải Cảng, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc cho biết vào khoảng 3h40 ngày 20/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một cửa hàng ở tầng trệt thuộc địa bàn quận này.

Sau khi hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cứu hỏa, nhân viên cứu hộ khẩn cấp, cán bộ y tế và công an đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ khẩn cấp.

Vụ việc khiến 8 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng sở tại điều tra làm rõ.

Trước đó, rạng sáng 19/8, hai căn hộ trong cùng một tòa nhà chung cư 4 tầng thuộc khu dân cư ở quận Tân Hoa, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã sập một phần do một vụ nổ gây ra. Vụ việc đã làm 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Theo chính quyền địa phương, điều tra sơ bộ cho thấy rò rỉ khí gas có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ, dẫn đến việc một phần tòa nhà bị sập.

Cư dân của tòa nhà bị ảnh hưởng và các khu vực lân cận đã được bố trí tái định cư an toàn, công tác điều tra nguyên nhân cháy nổ cũng như các công việc tiếp theo cũng đang được triển khai theo quy định./.

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