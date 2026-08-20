Nhật Bản đóng cửa một đường băng tại sân bay Narita do sự cố

Sáng 20/8, sân bay Narita gần thủ đô Tokyo (Nhật Bản) đã buộc phải đóng cửa khẩn cấp một đường băng sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ động cơ của một máy bay dân dụng.



Theo đài truyền hình NHK, khoảng 10h40 sáng 20/8 (theo giờ địa phương, tức 8h40 giờ Hà Nội), lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo về dấu hiệu khói đen bốc ra từ động cơ của một chiếc máy bay tại sân bay Narita.



Cảnh sát cho biết chiếc máy bay gặp sự cố thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines. Khi đang di chuyển trên đường băng để chuẩn bị cất cánh, máy bay đã gặp sự cố động cơ khiến chuyến bay phải hủy bỏ đột ngột.



Ở thời điểm xảy ra sự cố, trên máy bay có tổng cộng 160 hành khách và phi hành đoàn. Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay người bị thương.



Cơ quan quản lý sân bay Narita cho biết sự việc đã buộc lực lượng chức năng tạm thời đóng cửa Đường băng A để tiến hành kiểm tra an toàn.

Hình ảnh do đài NHK đăng tải vào lúc 11h00 cho thấy chiếc máy bay đang đỗ trên đường băng, xung quanh có nhiều xe chữa cháy và xe cấp cứu cùng các nhân viên cứu hộ đang khẩn trương xử lý hiện trường./.

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