Tòa án Trung Quốc kết án chung thân đối với cựu Chủ tịch Tập đoàn Evergrande

Ngày 20/8, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến kết án tù chung thân đối với Hứa Gia Ấn, cựu Chủ tịch Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Evergrande, vì hàng loạt tội danh liên quan đến tài chính và doanh nghiệp.

Đồng thời, tập đoàn này cùng công ty con chuyên về bất động sản cũng phải chịu mức phạt tổng cộng 15,82 tỷ nhân dân tệ (2,35 tỷ USD).

Tòa án đã tuyên phạt Tập đoàn Evergrande tổng cộng 8,82 tỷ nhân dân tệ vì nhiều hành vi vi phạm và phạt công ty bất động sản Evergrande 7 tỷ nhân dân tệ.

Hứa Gia Ấn bị tước quyền chính trị suốt đời và toàn bộ tài sản cá nhân bị tịch thu. Tòa án cũng ra lệnh tiếp tục thu hồi các khoản thu lợi bất chính và yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản thiếu hụt nào.

Theo tòa án, Hứa Gia Ấn là người kiểm soát thực tế của Tập đoàn Evergrande và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tập đoàn.

Trong giai đoạn từ năm 2016-2021, Tập đoàn Evergrande, công ty bất động sản Evergrande và Hứa Gia Ấn đã thực hiện hành vi gian lận tài chính quy mô lớn và kéo dài, bao gồm việc thổi phồng tài sản và che giấu các khoản nợ.

Tòa án cũng xác định Tập đoàn Evergrande và Hứa Gia Ấn đã hối lộ để giành quyền kiểm soát các tổ chức tài chính, đồng thời chiếm đoạt bất hợp pháp các khoản tín dụng và quỹ bảo hiểm để phục vụ cho tập đoàn. Hành vi của họ cấu thành các tội danh bao gồm hối lộ doanh nghiệp, cấp tín dụng trái phép và sử dụng vốn trái phép.

Ông Hứa Gia Ấn cũng bị cáo buộc lạm dụng chức Chủ tịch Evergrande Real Estate để tổ chức gian lận tài chính và chiếm đoạt tài sản công ty dưới hình thức chi trả cổ tức.

Tòa án ra phán quyết rằng Tập đoàn Evergrande và Hứa Gia Ấn phạm các tội: huy động tiền gửi công chúng trái phép, gian lận huy động vốn, cấp tín dụng trái phép, gian lận phát hành chứng khoán, công bố thông tin quan trọng trái quy định và hối lộ doanh nghiệp. Riêng Hứa Gia Ấn còn bị kết tội sử dụng vốn trái phép và lợi dụng chức vụ tham ô tài sản. Evergrande Real Estate bị kết tội gian lận phát hành chứng khoán.

Tòa án nhận định các hành vi phạm tội này đã gây rối loạn nghiêm trọng trật tự kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, xâm phạm quyền sở hữu công và tư, các khoản tiền liên quan là đặc biệt lớn, tình tiết vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cũng như gây ra thiệt hại kinh tế và tác hại xã hội nặng nề.

Cũng trong ngày 20/8, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến và Tòa án Nhân dân quận Nam Sơn (Thâm Quyến) đã tuyên án trong các vụ án liên quan đến những nhân sự khác của Evergrande.

Tổng cộng 56 bị cáo đã bị tuyên phạt mức án tù từ 1 năm 10 tháng đến 18 năm vì các hành vi phạm tội như huy động vốn trái phép từ công chúng, lừa đảo huy động vốn và sử dụng sai mục đích nguồn vốn. Họ cũng bị phạt tiền hoặc bị tịch thu tài sản, đồng thời các khoản thu lợi bất chính sẽ tiếp tục bị thu hồi./.

Trung Quốc: Evergrande chính thức bị hủy niêm yết tại Hong Kong Việc chính thức rời sàn chứng khoán đánh dấu bước lùi lịch sử của tập đoàn từng giữ vai trò dẫn dắt ngành bất động sản Trung Quốc nhưng nay chìm trong khủng hoảng nợ nần.