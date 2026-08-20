Nhật Bản: Tàu tốc hành gây tai nạn khiến 4 công nhân thiệt mạng

Ngày 20/8, cảnh sát Nhật Bản cho biết 4 công nhân đã thiệt mạng do bị một đoàn tàu tốc hành đâm trúng khi đang dọn cỏ trên đường ray tại một nhà ga ở tỉnh Tochigi, phía Bắc thủ đô Tokyo.

Đây được xem là sự cố hiếm gặp tại quốc gia vốn nổi tiếng với hệ thống đường sắt có mức độ an toàn cao.

Theo cảnh sát và đơn vị vận hành đường sắt, vụ tai nạn xảy ra tại ga Shin-Kanuma ở thành phố Kanuma thuộc tỉnh Tochigi. Các nạn nhân đều là nam giới, ở độ tuổi 50 và 60. Không có nhân viên hoặc hành khách nào trên tàu bị thương.

Tổng cộng 7 công nhân tham gia công việc dọn cỏ khi xảy ra vụ việc, trong đó 3 người còn lại không bị thương.

Theo Công ty Đường sắt Tobu, đoàn tàu đang trên đường đến Asakusa, Tokyo, và chuẩn bị dừng tại ga Shin-Kanuma thì xảy ra tai nạn. Đơn vị vận hành cho biết có khoảng 50 hành khách trên tàu. Dịch vụ trên tuyến Tobu Nikko đã bị tạm dừng một phần sau vụ tai nạn.

Đoàn tàu gồm 6 toa, mang tên Spacia X, là tàu tốc hành hoạt động trên tuyến Tobu Nikko, kết nối khu vực Đại Tokyo với thành phố Nikko, điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Tochigi.

Theo đơn vị vận hành, khi có người làm việc trên đường ray, bắt buộc phải bố trí một nhân viên cảnh giới để quan sát và phát hiện tàu đang đến, đồng thời yêu cầu công nhân rời khỏi đường ray.

Sau khi xác nhận tất cả công nhân đã di chuyển khỏi đường ray, nhân viên cảnh giới sẽ ra hiệu cho lái tàu bằng cờ. Lái tàu có trách nhiệm xác nhận tín hiệu bằng cách bấm còi. Tuy nhiên, sự cố đáng tiếc vẫn xảy ra mặc dù nhân viên cảnh giới và lái tàu đều tuân thủ quy trình an toàn.

Hệ thống đường sắt Nhật Bản được đánh giá là một trong những hệ thống được vận hành an toàn nhất thế giới. Các vụ tai nạn đường sắt gây chết người rất hiếm xảy ra tại nước này nhờ quy trình bảo trì, đào tạo nghiêm ngặt và việc ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Nhật Bản trong thế kỷ này xảy ra vào tháng 4/2005, khi một đoàn tàu chở khách vào giờ cao điểm bị trật bánh và đâm vào một tòa nhà chung cư ở Amagasaki, miền Tây Nhật Bản, khiến 107 người thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương.

Năm 1963, một vụ tai nạn liên quan đến một đoàn tàu chở hàng bị trật bánh và 2 đoàn tàu chở khách đã khiến 161 người thiệt mạng.

Kể từ khi hệ thống tàu cao tốc “Shinkansen” của Nhật Bản đi vào hoạt động năm 1964, chưa có hành khách nào thiệt mạng do tàu trật bánh hoặc va chạm./.

Nguyên nhân dẫn tới các vụ tai nạn đường sắt liên tiếp tại Tây Ban Nha Hai vụ tai nạn liên tiếp tại Tây Ban Nha gây thiệt hại nặng, phản ánh vấn đề bảo trì, đầu tư và áp lực tăng trưởng của hệ thống đường sắt quốc gia.

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