ASEAN và Nam Phi hiện thực hóa đối thoại bằng hành động cụ thể

Chiều 19/8 theo giờ địa phương, Ủy ban Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Pretoria (APC), Nam Phi, đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) tại khuôn viên Thư viện Quốc gia Nam Phi, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên các đại sứ quán và nhiều khách mời.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh khối đang nỗ lực phát huy vai trò chủ đạo trong việc định hình cấu trúc khu vực và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực với Nam Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 3 cột mốc lịch sử: 59 năm thành lập ASEAN, 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và kỷ niệm 3 năm thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực ASEAN-Nam Phi.

Đây cũng là dịp củng cố sự hiện diện, thắt chặt tình đoàn kết và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan đại diện ASEAN, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị với nước sở tại.

Phát biểu khai mạc trước gần 300 khách mời, Đại sứ Philippines tại Nam Phi Myla Grace Ragenia Macahilig, Chủ tịch luân phiên của APC, cho biết với chủ đề Năm Chủ tịch ASEAN 2026 "Cùng nhau định hướng tương lai," khối đang tập trung vào 3 trụ cột: An ninh, Thịnh vượng và Con người, đồng thời chính thức khởi động Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Về quan hệ song phương, Đại sứ Myla Grace Ragenia Macahilig nhấn mạnh khuôn khổ Hợp tác Thực chất ASEAN-Nam Phi (2024-2028) đang chuyển dịch mối quan hệ từ đối thoại ngoại giao sang các hành động cụ thể. Trong nửa cuối năm 2026, APC sẽ ưu tiên thúc đẩy hội nhập kinh tế, đổi mới sáng tạo và xây dựng chuỗi cung ứng tự cường.

Khẳng định "Nam Phi là mỏ neo thiết yếu của ASEAN tại châu Phi, và ASEAN là cửa ngõ để Nam Phi tiến vào các nền kinh tế Đông Á," bà Macahilig cho biết song song với đó, khối cam kết đẩy mạnh giao lưu thế hệ trẻ hai bên, quan hệ đối tác giữa các tổ chức và các hoạt động tiếp cận cấp tỉnh trên khắp Nam Phi, qua đó củng cố tình đoàn kết giữa các phương Nam toàn cầu và sát cánh trên các diễn đàn quốc tế.

Tại buổi lễ, bà Thandiwe Fadane, Vụ trưởng phụ trách Đông Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi (DIRCO) đã ca ngợi ASEAN là một minh chứng điển hình cho sự hợp tác khu vực hiệu quả, góp phần đưa Đông Nam Á trở thành một trong những khu vực năng động, tự cường và có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Bà đồng thời đánh giá cao những nỗ lực không ngừng của APC cùng các phái đoàn thành viên trong việc thúc đẩy sự hiểu biết, tình hữu nghị và hợp tác giữa Nam Phi và Đông Nam Á.

Bà Thandiwe Fadane, Vụ trưởng phụ trách Đông Á và Châu Đại Dương thuộc Bộ Hợp tác và Quan hệ Quốc tế Nam Phi (DIRCO), phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Đặng Huyền/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nam Phi, bà Thandiwe Fadane khẳng định ASEAN là một khu vực đối tác vô cùng quan trọng đối với Nam Phi. Việc Nam Phi trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực mang ý nghĩa to lớn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác nhờ những điểm chung và sự bổ trợ lẫn nhau giữa hai bên.

Về mặt kinh tế, bà nhấn mạnh giao lưu nhân dân là yếu tố then chốt đầu tiên, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy kinh doanh và các lĩnh vực khác.

Hiện Nam Phi đã đạt được những bước tiến tích cực khi bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp sang Việt Nam. Trong thời gian tới, Nam Phi kỳ vọng sẽ nhanh chóng mở rộng hợp tác với Việt Nam cũng như các quốc gia ASEAN khác trên nhiều lĩnh vực công nghệ.

Chuẩn bị các món ăn truyền thống Việt Nam để giới thiệu tới bạn bè quốc tế. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Không chỉ là sự kiện ngoại giao, lễ kỷ niệm còn là một nhịp cầu văn hóa rực rỡ, tôn vinh sự giao thoa giữa triết lý "Ubuntu" (có bạn mới có tôi) của Nam Phi và "Kapwa" (trong tôi có bạn) của phương Đông - những hệ tư tưởng đề cao sự gắn kết cộng đồng.

Thông qua âm nhạc, các tiết mục nghệ thuật truyền thống và không gian ẩm thực đa dạng với những món ăn đậm đà bản sắc do các sứ quán dày công chuẩn bị, ASEAN đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về một cộng đồng đoàn kết, thống nhất trong đa dạng.

Trong khuôn khổ APC, các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, luôn duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ. Thông qua việc phát huy sức mạnh tập thể, những nỗ lực ngoại giao toàn diện này tiếp tục minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của ASEAN trong việc kiến tạo một môi trường ổn định, nơi mọi quốc gia và người dân đều được thụ hưởng thành quả hòa bình và thịnh vượng chung./.

Rực rỡ sắc màu trong lễ kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ASEAN tại Nam Phi Tại lễ kỷ niệm, các Đại sứ quán ASEAN tại Pretoria đã mang đến cho quan khách những màn biểu diễn nghệ thuật, những trang phục truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc và những món ăn đặc trưng.

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