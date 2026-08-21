Đại sứ Peru: Việt Nam đóng vai trò cầu nối giữa châu Á và Mỹ Latinh

Việt Nam đang củng cố vị thế quốc tế và mở rộng quan hệ với Mỹ Latinh trong bối cảnh chính sách đối ngoại ngày càng coi trọng hội nhập quốc tế, phát triển và hợp tác.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), Đại sứ Peru tại Việt Nam Patricia Ráez Portocarrero cho biết bà tin tưởng rằng Việt Nam có thể là cầu nối giữa châu Á và Mỹ Latinh, đồng thời khẳng định cơ hội hợp tác giữa hai bên đang rộng mở trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, hợp tác kỹ thuật, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Nhiều tiềm năng tăng cường thương mại, đầu tư

Đề cập việc năm 2025, Việt Nam ban hành Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Đại sứ nhận định đây là bước đi chiến lược quan trọng, góp phần định hình lại chính sách đối ngoại trong bối cảnh cục diện quốc tế có nhiều thay đổi lớn.

Theo Đại sứ, việc ngoại giao được đặt ngang tầm quốc phòng, an ninh cho thấy đây đã thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với các kết quả cụ thể như thu hút công nghệ, đầu tư, đa dạng hóa thị trường và chuyển đổi số, triển khai trên nhiều kênh từ kinh tế, văn hóa đến đa phương, quốc phòng, an ninh.

Nói về quan hệ Việt Nam-Mỹ Latinh những năm gần đây, Đại sứ cho rằng hai bên đã đạt nhiều kết quả tích cực thông qua các cuộc gặp, hội nghị và chuyến thăm cấp cao, trong khi trao đổi thương mại và đầu tư tiếp tục tăng trưởng.

Về hợp tác với Peru, Đại sứ Patricia Ráez Portocarrero cho rằng, việc hiện đại hóa cảng Callao và cảng nước sâu Chancay ở ngoại ô Lima, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển với châu Á từ 40 xuống còn 25 ngày, phù hợp mục tiêu đa dạng hóa thị trường của Việt Nam.

Đại sứ cũng nhấn mạnh việc hai nước cùng là thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), tạo nhiều tiềm năng tăng cường thương mại, đầu tư.

Theo Đại sứ, hai nước có tính bổ trợ nhau về thương mại. Việt Nam cần khoáng sản và nông sản tươi, chất lượng cao mà Peru có thế mạnh, còn Peru hưởng lợi từ điện tử, dệt may của Việt Nam; phía Peru đang nỗ lực đưa sản phẩm thế mạnh vào thị trường Việt Nam và mở rộng sang các mặt hàng khác.

Đại sứ cũng cho rằng, với việc Peru là điểm đến hàng đầu của đầu tư trực tiếp Việt Nam tại Mỹ Latinh và thành công của Viettel Peru (Bitel), đây có thể là hình mẫu cho các dự án đầu tư mới, nhất là khi Peru vừa thông qua khuôn khổ pháp lý mới về Đặc khu kinh tế tư nhân (2025-2026), kỳ vọng thu hút nhà đầu tư Việt Nam.

Cầu nối giữa châu Á và Mỹ Latinh

Nhân dịp kỷ niệm hơn tám thập kỷ xây dựng và phát triển nền ngoại giao Việt Nam, Đại sứ chúc mừng các nhà lãnh đạo và ngành ngoại giao Việt Nam về vai trò, vị thế ngày càng có ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Bà Patricia Ráez Portocarrero nhận định, nền ngoại giao Việt Nam đang trở thành một trụ cột ổn định, hợp tác khu vực và quốc tế thông qua việc tích cực tham gia các tổ chức đa phương, với chính sách thúc đẩy phát triển bền vững, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế - những giá trị mà Peru cũng cùng hướng tới.

Trả lời về sự thay đổi hình ảnh của Việt Nam trong mắt các nước Mỹ Latinh, Đại sứ cho rằng hình ảnh này đã chuyển từ nền tảng chủ yếu là quan hệ lịch sử, chính trị sang hợp tác ngoại giao, kinh tế và thương mại, với các chuyến thăm cấp cao và các ủy ban song phương ngày càng mở rộng.

Dẫn số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Đại sứ Patricia Ráez Portocarrero cho biết trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam với Mỹ Latinh và Caribe đã tăng gấp 4 lần trong 10 năm, từ 11 tỷ USD lên gần 42 tỷ USD giai đoạn 2015-2025, riêng thương mại Peru-Việt Nam tăng gấp 3 lần, nhờ các cơ chế như APEC, CPTPP cùng các khoản đầu tư công nghệ, viễn thông của Việt Nam tại khu vực như Tập đoàn Viettel.

Đại sứ cho rằng, Việt Nam được nhìn nhận tại Mỹ Latinh là một đối tác quốc tế đáng tin cậy, tôn trọng luật pháp quốc tế và ủng hộ chủ nghĩa đa phương, đồng thời bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục mở thêm các cơ quan đại diện ngoại giao tại khu vực để củng cố quan hệ hai bên.

Về vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, Đại sứ Patricia Ráez Portocarrero đánh giá rất tích cực vai trò của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác này cũng như trao đổi kinh nghiệm giữa các nước đang phát triển. Bà cho biết, đối với Peru, hợp tác kỹ thuật quốc tế là thành tố quan trọng trong chính sách đối ngoại, được xác định trong Chính sách quốc gia về hợp tác kỹ thuật quốc tế đến năm 2030, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Peru (APCI) phụ trách.

Đại sứ nhắc lại rằng năm 2025 Việt Nam đã thành lập Nhóm công tác về hợp tác Nam-Nam trong nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Peru coi trọng việc hai nước có quá trình phát triển tương đồng, từng bước chuyển từ nước nhận viện trợ sang nước cung cấp tri thức, năng lực cho các quốc gia đang phát triển khác - Peru hợp tác với Mỹ Latinh và Caribe, còn Việt Nam có kinh nghiệm với các nước châu Phi.

Peru đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong ASEAN cũng như nỗ lực chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các nước trong khu vực và tái khẳng định niềm tin Việt Nam có thể là cầu nối giữa châu Á và Mỹ Latinh, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm giữa các quốc gia cùng đối mặt thách thức chung về phát triển bền vững, an ninh lương thực, nông nghiệp, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo Đại sứ, chính vì vậy, Peru xác định Việt Nam là đối tác tiềm năng để triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật trong những lĩnh vực hai nước có thế mạnh bổ trợ; đồng thời cho biết phía Peru đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai các dự án này./.

Việt Nam và Peru thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Đại sứ Bùi Văn Nghị khẳng định Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Peru, đồng thời đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Peru.