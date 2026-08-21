Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 21/8, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 trong toàn Đảng bộ.

Tham dự có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Thanh Nhàn nêu rõ công tác tư tưởng có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trực tiếp góp phần củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội.

Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, định hướng tư tưởng, nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Yêu cầu của công tác tư tưởng trong tình hình mới đang đặt ra ngày càng cao. Sự phát triển nhanh của khoa học công nghệ, truyền thông số và trí tuệ nhân tạo làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin và phương thức tác động đến nhận thức, tư tưởng, tâm lý xã hội.

Thông tin ngày càng nhanh, đa chiều, xuyên biên giới; những vấn đề phức tạp, nhạy cảm có thể phát sinh, lan truyền và tác động trên diện rộng trong thời gian rất ngắn.

Trong bối cảnh đó, công tác tư tưởng phải đi trước một bước trong nắm bắt, phân tích và dự báo tình hình; chủ động trong tham mưu; kịp thời trong cung cấp, định hướng thông tin; sắc bén, thuyết phục trong đấu tranh tư tưởng; không để bị động, bất ngờ trước những vấn đề phức tạp phát sinh.

Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp và kỹ năng; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng trong toàn Đảng bộ.

Các chuyên đề của hội nghị bám sát những vấn đề trọng tâm của công tác tư tưởng hiện nay: gắn lý luận với thực tiễn, yêu cầu trước mắt với nhiệm vụ lâu dài, phương thức truyền thống với yêu cầu đổi mới trong môi trường số.Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, các đại biểu tập trung nghiên cứu, trao đổi và làm sâu sắc ba vấn đề trọng tâm.

Cụ thể, đó là việc nâng cao chất lượng nắm bắt, phân tích, dự báo tình hình tư tưởng và dư luận xã hội. Phải bám sát thực tiễn, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nhận diện đúng bản chất, nguyên nhân và xu hướng tác động. Nắm bắt tình hình không chỉ để phản ánh, mà quan trọng hơn là phục vụ tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý vấn đề từ sớm, từ cơ sở, không để tích tụ thành vấn đề phức tạp.

Thông tin, báo cáo phải bảo đảm nhanh, chính xác, khách quan, có phân tích, dự báo và kiến nghị xử lý; nâng cao giá trị tham mưu, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Cùng với đó là đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả định hướng tư tưởng và dư luận xã hội. Công tác tuyên truyền phải bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn và tính thuyết phục. Kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên; làm rõ những vấn đề mới, vấn đề cốt lõi, những nội dung cần thống nhất nhận thức và hành động

.Đội ngũ báo cáo viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, năng lực phân tích và kỹ năng truyền đạt; không chỉ truyền đạt đúng mà phải phân tích sâu, lý giải thuyết phục, định hướng rõ và gắn với yêu cầu, đối tượng thực tiễn. Đồng thời, cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong thu thập, phân tích thông tin và tổ chức tuyên truyền; đi đôi với kiểm chứng thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn đề cập đến tầm quan trọng của việc nâng cao tính chủ động, tính chiến đấu và hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống," lấy "xây" là cơ bản, lâu dài.

Chủ động cung cấp thông tin chính thống, lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin; đồng thời kịp thời nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật. Đấu tranh phải đúng quan điểm, có cơ sở lý luận thực tiễn, có lập luận thuyết phục, đúng đối tượng, đúng thời điểm và phù hợp phương thức, qua đó góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề về: Những yếu tố tác động và vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới; kỹ năng, phương pháp tổ chức tuyên truyền miệng và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động báo cáo viên; biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nghị quyết của Đảng…/.