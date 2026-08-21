Công bố các quyết định thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ

Ngày 21/8, Thành ủy Cần Thơ đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Thành ủy và thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ trực thuộc Thành ủy và quyết định thành lập Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy.

Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ trực thuộc Thành ủy gồm 4 tổ chức đảng trực thuộc và có 73 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng bộ được chỉ định 5 đồng chí.

Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố giữ chức Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ. Chỉ định 2 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ là bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố.

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố trực thuộc Thành ủy gồm có 24 tổ chức đảng trực thuộc và có 346 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định bao gồm 21 đồng chí, Ban Thường vụ được chỉ định có 7 đồng chí, trước mắt chỉ định 5 đồng chí.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Bí thư Đảng ủy được chỉ định 2 đồng chí, trước mắt chỉ định ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Chính thay mặt cho 2 đảng bộ mới thành lập bày tỏ niềm vinh dự gắn liền với trách nhiệm rất lớn. Mô hình mới đòi hỏi cao hơn về bản lĩnh, kỷ luật, tính chủ động, chất lượng tham mưu và hiệu quả phối hợp. Thành công của mô hình phải được chứng minh bằng kết quả công việc cụ thể, chứ không chỉ bằng việc hoàn thành sắp xếp tổ chức.

Ông Trần Văn Chính hứa sẽ giữ vững đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và kỷ luật của Đảng; nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao nhất để mô hình mới sớm ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị thành phố và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.../.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố Theo quyết định, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố giữ chức Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển thành phố.