Quốc hội bổ sung 3 nội dung vào Chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Sáng 21/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội đã biểu quyết thống nhất bổ sung 3 nội dung vào Chương trình kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, bố trí làm việc thêm ngoài giờ trong một số ngày, bảo đảm không kéo dài tổng thời gian của Kỳ họp.

Trước khi biểu quyết, thừa ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Tờ trình số 193 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp.

Theo Tờ trình, căn cứ ý kiến của cấp có thẩm quyền, đề nghị của Chính phủ, các Ủy ban của Quốc hội, quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nội quy kỳ họp Quốc hội và tình hình chuẩn bị thực tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép sửa đổi, bổ sung Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Theo đó, 3 nội dung được đề nghị bổ sung để trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm: Việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập; cơ chế, chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Cùng với việc bổ sung các nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị điều chỉnh thời gian tiến hành một số nội dung liên quan và bố trí Quốc hội làm việc thêm ngoài giờ trong một số ngày, bảo đảm không kéo dài tổng thời gian của Kỳ họp.

Đối với 3 nội dung bổ sung, do thời gian từ thảo luận tại tổ đến thảo luận tại hội trường rất ngắn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho phép xây dựng một báo cáo chung để tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội tại tổ và hội trường.

Theo phương án này, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ kết hợp giải trình, tiếp thu, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội vào cuối mỗi phiên thảo luận tại hội trường và tổng hợp vào báo cáo giải trình trước khi Quốc hội xem xét thông qua, tương tự cách thức đã được thực hiện tại một số kỳ họp trước.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, có 452/454 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, bằng 90,4%. Như vậy, Quốc hội đã thống nhất thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI./.

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