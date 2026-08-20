Phản ứng của cộng đồng quốc tế về lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào ICC

Ngày 19/8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai quan chức cấp cao của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết ông Guterres đặc biệt quan ngại về các biện pháp nhằm vào Chủ tịch Tomoko Akane và công tố viên xét xử cấp cao Abdoulaye Seye, cũng như việc Mỹ tiếp tục áp dụng các biện pháp tương tự đối với các nhân viên khác của ICC.

Ông Dujarric nhấn mạnh Liên hợp quốc và ICC là hai thể chế riêng biệt với chức năng và nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, Liên hợp quốc coi ICC là một trụ cột quan trọng của hệ thống tư pháp hình sự quốc tế và Tổng Thư ký Guterres “rất tôn trọng công việc của ICC."

Về phần mình, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Chủ tịch ICC và một nhân viên công tố là “không thể chấp nhận được” và cần được dỡ bỏ.

Ông Turk đồng thời kêu gọi các quốc gia bảo vệ các thể chế được thành lập nhằm duy trì và bảo vệ quyền con người và pháp quyền, cũng như bảo vệ các quan chức ICC trước những biện pháp trả đũa.

Trong phản ứng của mình, ICC lên án mạnh các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ, gọi đây là một “cuộc tấn công” vào tính độc lập của tòa án toàn cầu. Tòa cũng khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình một cách độc lập và công bằng.

Trên mạng xã hội, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cùng khẳng định khối này "kiên quyết đứng về phía ICC, Chủ tịch Tomoko Akane và các quan chức đang bảo vệ sứ mệnh của tòa."

Hai lãnh đạo EU nhấn mạnh "ICC góp phần đem lại công lý cho các nạn nhân của những tội ác tàn khốc nhất trên thế giới. Để hoàn thành sứ mệnh thiết yếu này, các thẩm phán và quan chức của Tòa phải được hoạt động độc lập, không chịu bất kỳ áp lực bên ngoài nào."

Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lấy làm tiếc về biện pháp trừng phạt của Mỹ, đồng thời cho biết chính phủ nước này sẽ tiếp tục trao đổi với các quốc gia liên quan, trong đó có Mỹ.

Một ngày trước đó, Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chủ tịch ICC Tomoko Akane, người Nhật Bản, trong khuôn khổ chiến dịch của Washington nhằm vào tòa án có trụ sở tại La Haye (Hà Lan), mà Mỹ cáo buộc là “tham nhũng và bị chính trị hóa nghiêm trọng.”

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với luật sư Abdoulaye Seye (người Senegal), công tố viên xét xử cấp cao của ICC./.

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với các quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế ICC Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ những cá nhân trên đã trực tiếp tham gia nỗ lực điều tra, bắt giữ của ICC trong các vụ việc liên quan đến Mỹ hoặc Israel "mà không có sự đồng ý của 2 quốc gia này."