Ba nước Tây Phi rút khỏi ICC, tố cáo “công cụ đàn áp kiểu thực dân mới”

Theo Reuters, ba nước gồm Mali, Burkina Faso và Niger ngày 22/9 tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), gọi đây là “công cụ đàn áp kiểu thực dân mới.”

Thông báo chung được đưa ra trong bối cảnh khu vực Sahel Tây Phi liên tục biến động chính trị, với 8 cuộc đảo chính diễn ra từ năm 2020 đến năm 2023.

Ba quốc gia do quân đội nắm quyền này trước đó đã rời bỏ Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và thành lập tổ chức mang tên Liên minh các quốc gia Sahel. Các nước này cũng hạn chế hợp tác quốc phòng với các nước phương Tây.

Mali, Burkina Faso và Niger là thành viên của ICC có trụ sở tại La Haye (Hà Lan) hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, trong tuyên bố chung, họ cho rằng tòa án này không đủ khả năng truy tố các tội ác chiến tranh, tội ác chống loài người, tội xâm lược và tội diệt chủng.

Cả 3 nước hiện phải đối phó với các nhóm phiến quân Hồi giáo kiểm soát những khu vực rộng lớn và thường xuyên tấn công vào các cơ sở quân sự.

Các tổ chức nhân quyền đã cáo buộc cả phiến quân lẫn lực lượng quân đội và đối tác của Burkina Faso, Mali có thể đã gây ra tội ác nghiêm trọng./.

