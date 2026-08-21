Sập mỏ vàng khai thác trái phép ở Colombia khiến ít nhất 13 người thiệt mạng

Ngày 20/8, giới chức Colombia thông báo ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ sập mỏ vàng trái phép ở tỉnh Narino, miền Tây Nam nước này.

Phát biểu với truyền thông, ông Fredy Gamez, một quan chức cấp cao tại tỉnh Narino cho biết vụ việc xảy ra đêm 20/8 theo giờ địa phương. Theo ông, các hoạt động diễn ra tại mỏ khiến một phần sườn dốc đã đổ sập xuống khu vực có người làm việc.

Một nguồn tin từ văn phòng Thống đốc tỉnh Narino cho rằng nguyên nhân là do quy trình khai thác quặng "không đúng quy chuẩn", làm suy yếu phần nền móng của mỏ.

Hình ảnh về vụ tai nạn đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các thiết bị hạng nặng đang hoạt động trên địa hình dốc. Công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do tình trạng đất đá không ổn định.

Tỉnh Narino, nằm giáp biên giới với Ecuador, là điểm nóng về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Tai nạn tại các mỏ ở Colombia, đặc biệt là tại những địa điểm không được kiểm soát như mỏ ở Narino, thường xuyên xảy ra, với nguyên nhân phổ biến là nổ do tích tụ khí gas./.

Sập mỏ vàng ở Sudan làm ít nhất 15 người thiệt mạng Ít nhất 15 người thiệt mạng khi một phần mỏ vàng đã ngừng hoạt động ở miền Bắc Sudan bất ngờ sập xuống, trong bối cảnh hoạt động khai thác vàng trái phép gia tăng do xung đột và khủng hoảng kinh tế.