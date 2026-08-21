Thị trường lao động ổn định tạo dư địa cho Fed trong cuộc chiến chống lạm phát

Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối ổn định dù số việc làm bất ngờ giảm trong tháng 7.

Số liệu này có thể tạo điều kiện để Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tập trung kiềm chế lạm phát.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 15/8 giảm 6.000 đơn xuống còn 206.000 đơn, sau khi số liệu của tuần trước được điều chỉnh tăng lên 212.000 đơn.

Một số nhà kinh tế từng dự đoán số đơn xin trợ cấp sẽ tăng tại các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các vụ cháy rừng gần đây như Oregon và Washington. Tuy nhiên, số liệu mới không cho thấy dấu hiệu này. Số đơn xin trợ cấp mới tại cả hai bang đều giảm trong tuần trước. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hiện vẫn nằm ở mức thấp trong khoảng 189.000-230.000 đơn của năm nay.

Điều này cho thấy các doanh nghiệp vẫn ít cắt giảm nhân sự, dù tốc độ tuyển dụng đang yếu. Số đơn trong tuần trước cũng thấp hơn đáng kể so với cùng thời điểm trong ba năm trước, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang ở trạng thái tuyển dụng ít và sa thải ít.

Kinh tế Mỹ đã mất 23.000 việc làm trong tháng 7, chủ yếu do số việc làm trong lĩnh vực giáo dục thuộc chính quyền địa phương giảm. Trong khi đó, khu vực tư nhân tạo thêm 30.000 việc làm.

Dân số già hóa khiến số người nghỉ hưu tăng lên, trong khi chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump làm quy mô lực lượng lao động thu hẹp. Những yếu tố này cho phép nền kinh tế duy trì tỷ lệ thất nghiệp ổn định ngay cả khi số việc làm mới được tạo ra ở mức thấp. Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ hiện ở mức 4,1%, vẫn gần mức thấp kỷ lục.

Chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics, nhận định nhu cầu tuyển dụng lao động vẫn yếu, nhưng nguồn cung lao động còn giảm nhanh hơn, khiến thị trường lao động nhìn chung vẫn cân bằng.

Sự ổn định của thị trường lao động cùng với những dấu hiệu cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, nếu tiếp tục duy trì, có thể tạo điều kiện để Cục Dự trữ liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9 tới./.

Fed có thể chưa thay đổi lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 Dựa trên các dự báo kinh tế khả thi nhất, Goldman Sachs nhận định nhiều khả năng tình hình lạm phát sẽ tiếp tục cải thiện hơn là xấu đi trong thời gian còn lại của năm.

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