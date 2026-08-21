Bitcoin vượt mốc 75.000 USD nhờ chính sách của Bộ Tài chính Mỹ

Trong phiên giao dịch sáng 21/8, bitcoin tăng hơn 4% tại thị trường châu Á, tiếp nối đà tăng mạnh bắt đầu từ ngày 19/8, sau khi Bộ Tài chính Mỹ công bố kế hoạch kiềm chế lợi suất trái phiếu dài hạn.

Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới có thời điểm tăng lên 75.740 USD vào lúc 10 giờ sáng tại Singapore. Đà tăng này nối tiếp mức tăng trong hai phiên trước, sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Bộ này sẽ tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu. Từ đầu tuần đến nay, bitcoin đã tăng gần 20%.

Tâm lý lạc quan trên thị trường tiền kỹ thuật số cũng được củng cố sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và các lãnh đạo trong ngành, trong đó có lãnh đạo của Coinbase Global Inc. và Payward Inc.

Ông Trump kêu gọi Thượng viện thông qua Đạo luật Clarity, dự luật thiết lập khuôn khổ quản lý thị trường tiền kỹ thuật số, vốn đang bị đình trệ do tranh cãi liên quan đến các điều khoản về đạo đức.

Tuy nhiên, một chuyên gia nghiên cứu tài sản kỹ thuật số tại công ty quản lý đầu tư VanEck, cho rằng đà tăng của bitcoin không xuất phát từ Đạo luật Clarity mà xuất phát từ các biện pháp của Bộ Tài chính Mỹ. Động thái làm gia tăng trở lại những lo ngại về việc chính sách tài khóa có thể chi phối chính sách tiền tệ.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 19/8 thông báo sẽ mua lại thêm trái phiếu do chính mình phát hành, động thái đã phần nào đảo ngược đợt bán tháo nợ dài hạn của Mỹ vốn đang đe dọa đẩy lãi suất thế chấp và các khoản vay tiêu dùng khác lên cao.

Bộ Tài chính cho biết sẽ “ít nhất tăng gấp đôi” quy mô các đợt mua lại, trong đó bộ này mua lại các chứng khoán nợ cũ có kỳ hạn từ 10 năm trở lên. Mức trần trước đây là 2 tỷ USD cho mỗi đợt, và con số này sẽ được nâng lên ít nhất 4 tỷ USD, có hiệu lực từ ngày 9/9 và kéo dài đến ngày 4/11. Động thái này là bước đi mới nhất của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhằm tác động đến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ./.

Các ETF bitcoin ghi nhận tuần hút vốn mạnh nhất kể từ tháng 4/2026 Các ETF bitcoin, vốn cho phép nhà đầu tư hưởng lợi từ biến động giá bitcoin mà không cần trực tiếp nắm giữ hay tự bảo quản đồng tiền số, đã thu hút hơn 850 triệu USD trong tuần qua.

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