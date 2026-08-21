Cuba mở rộng quyền tự chủ của các chủ thể kinh tế

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, nhằm mục đích đa dạng hóa hệ thống sản xuất và mở rộng quyền tự chủ quản lý của các chủ thể kinh tế, Hội đồng Nhà nước Cuba vừa thông qua các nghị định mới loại bỏ các hạn chế hành chính đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hợp tác xã phi nông nghiệp và người lao động tự do.

Những nghị định này liên quan đến các chủ thể kinh tế mới và người tự kinh doanh hướng tới sự thay đổi tích cực các khía cạnh như phê duyệt, phân loại, tổ chức, hoạt động và quyền tự chủ của các chủ thể kinh tế.



Song song đó, đấu thầu được quy định như cơ chế lựa chọn chung để ký hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ bằng nguồn lực nhà nước, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc phân bổ năng lực sản xuất theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đã được thiết lập cho tất cả các chủ sở hữu phương tiện cơ giới lưu thông trên đường bộ hoặc đường sắt công cộng, bất kể quốc tịch hay tình trạng pháp lý nào.



Ngoài ra, biểu thuế hải quan đã được sửa đổi để cho phép nhập khẩu thương mại đối với các cá nhân đi du lịch với tư cách hành khách hoặc đối với các lô hàng phi thương mại.



Các nghị định mới nằm trong khuôn khổ gói 176 biện pháp vừa được Cuba thông qua nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế. Những cải cách này được triển khai trong bối cảnh nền kinh tế Cuba đang chịu sức ép nghiêm trọng từ lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ cùng hàng loạt khó khăn khác./.

Cuba thực hiện chuyển đổi cần thiết đối với mô hình kinh tế và xã hội Chính phủ Cuba đang đẩy nhanh việc phân quyền cho các địa phương; thẩm quyền phê duyệt các chủ thể kinh tế phi nhà nước có thể được chuyển giao cho các đô thị trong nửa đầu năm nay.