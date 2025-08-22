SpaceX phóng tàu vũ trụ quân sự của Mỹ vào không gian

Ngày 21/8, công ty hàng không vũ trụ SpaceX thông báo đã phóng thành công tên lửa Falcon 9 mang theo tàu vũ trụ quân sự bí mật X-37B của Mỹ vào quỹ đạo.



Theo SpaceX, tên lửa đã được phóng thành công vào lúc 23h50 giờ địa phương ngày 21/8 - tức 10h50 giờ Việt Nam ngày 22/8 tại Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Cape Canaveral, Florida. Đây là sứ mệnh thứ 8 của phương tiện bay không người lái X-37B.



Lực lượng Không gian Mỹ cho biết X-37B sẽ tiến hành thử nghiệm hoạt động của các công nghệ thế hệ tiếp theo, như liên lạc bằng laser và cảm biến quán tính lượng tử với hiệu suất cao nhất từng được thử nghiệm trong không gian.

Theo lực lượng này, sứ mệnh thứ 8 của X-37B sẽ góp phần cải thiện khả năng phục hồi, hiệu suất và an ninh của các hệ thống liên lạc của Mỹ dựa vào không gian.



Hiện chưa rõ sứ mệnh lần này diễn ra trong bao lâu. Các sứ mệnh trước đó thường kéo dài từ vài tháng đến vài năm. Lần gần đây, X-37B đã hoạt động trên quỹ đạo hơn 1 năm trước khi trở về Trái Đất vào tháng 3.



Tàu X-37B, do hãng Boeing chế tạo, có kích thước gần bằng chiếc xe buýt nhỏ và giống một tàu con thoi thu nhỏ. Tàu có chiều dài 9 mét và sải cánh 4,5 mét, được phóng lần đầu tiên vào quỹ đạo năm 2010./.

Tàu vũ trụ Starship của SpaceX phát nổ trong quá trình thử nghiệm Tàu Starship của công ty SpaceX đã gặp sự cố nghiêm trọng và phát nổ tại cơ sở phóng Starbase nhưng rất may không có ai thương vong trong vụ việc.