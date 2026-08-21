Thế giới

Trung Đông

Sáu nước châu Âu phản đối Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây

Đức, Pháp, Italy, Anh, Na Uy và Hà Lan phản đối kế hoạch xây khu định cư E1 của Israel tại Bờ Tây, cảnh báo dự án có thể chia cắt lãnh thổ Palestine và làm tổn hại giải pháp hai nhà nước.

Hữu Chiến
Quang cảnh khu định cư của Israel ở Givat Zeev, Khu Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh khu định cư của Israel ở Givat Zeev, Khu Bờ Tây. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, lãnh đạo Đức, Pháp, Italy, Anh, Na Uy và Hà Lan ngày 20/8 ra tuyên bố chung phản đối kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel tại Bờ Tây, cảnh báo dự án này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Tuyên bố do Phủ Tổng thống Pháp đưa ra cho rằng quyết định của Chính phủ Israel công bố các gói thầu xây dựng trong khuôn khổ dự án E1 là “không thể chấp nhận được.”

Sáu nước kêu gọi Israel lập tức rút kế hoạch và chấm dứt mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây.

Theo lãnh đạo 6 nước, việc xây dựng khu định cư E1 có nguy cơ chia cắt Bờ Tây, làm gián đoạn sự liên kết lãnh thổ của các khu vực Palestine và đe dọa khả năng hình thành một nhà nước Palestine độc lập trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước.

Tuyên bố nhấn mạnh luật pháp quốc tế quy định các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là bất hợp pháp, đồng thời cho biết lập trường này đã nhiều lần được cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tái khẳng định.

Các nước châu Âu cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng bất ổn và bạo lực gia tăng tại Bờ Tây, đặc biệt là các vụ tấn công của người định cư nhằm vào dân thường Palestine, trong khi nền kinh tế Palestine đang chịu nhiều hạn chế.

Đáng chú ý, Đức, Pháp, Italy, Anh, Na Uy và Hà Lan kêu gọi các doanh nghiệp không tham gia đấu thầu các dự án xây dựng thuộc kế hoạch E1, cảnh báo các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những hệ quả pháp lý và uy tín do liên quan đến các hoạt động bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Lãnh đạo 6 nước tái khẳng định cam kết thúc đẩy một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững dựa trên giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp hành động nhằm hướng tới mục tiêu này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#khu định cư #Israel #Bờ Tây #E1 #Giải pháp hai nhà nước #Châu Âu #Hòa bình #Liên hợp quốc Anh Đức Hà Lan Israel Italy Na Uy Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Xung đột Israel-Palestine

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem. (Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về động thái tại Syria

Israel khẳng định quyết liệt phản đối sự hiện diện quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, đồng thời xác nhận đã trực tiếp gửi cảnh báo sau khi tiến hành vụ không kích vào căn cứ tại Idlib.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Mỹ và Israel nhất trí thúc đẩy giải giáp Hamas

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner đã có cuộc gặp kéo dài với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem để thảo luận kế hoạch của Mỹ nhằm thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ trao đổi với các bên trung gian Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Liên hợp quốc về giai đoạn 2 của kế hoạch Gaza. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỹ thúc đẩy thực hiện kế hoạch hòa bình Gaza

Giữa lúc xung đột tại Gaza tiếp diễn, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các bên trung gian tại Cairo để đẩy nhanh kế hoạch hòa bình trước sức ép từ Hamas và liên minh 8 nước Hồi giáo.