Sáu nước châu Âu phản đối Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, lãnh đạo Đức, Pháp, Italy, Anh, Na Uy và Hà Lan ngày 20/8 ra tuyên bố chung phản đối kế hoạch xây dựng khu định cư E1 của Israel tại Bờ Tây, cảnh báo dự án này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Tuyên bố do Phủ Tổng thống Pháp đưa ra cho rằng quyết định của Chính phủ Israel công bố các gói thầu xây dựng trong khuôn khổ dự án E1 là “không thể chấp nhận được.”

Sáu nước kêu gọi Israel lập tức rút kế hoạch và chấm dứt mở rộng các khu định cư tại Bờ Tây.

Theo lãnh đạo 6 nước, việc xây dựng khu định cư E1 có nguy cơ chia cắt Bờ Tây, làm gián đoạn sự liên kết lãnh thổ của các khu vực Palestine và đe dọa khả năng hình thành một nhà nước Palestine độc lập trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước.

Tuyên bố nhấn mạnh luật pháp quốc tế quy định các khu định cư của Israel tại Bờ Tây là bất hợp pháp, đồng thời cho biết lập trường này đã nhiều lần được cộng đồng quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tái khẳng định.

Các nước châu Âu cũng bày tỏ quan ngại trước tình trạng bất ổn và bạo lực gia tăng tại Bờ Tây, đặc biệt là các vụ tấn công của người định cư nhằm vào dân thường Palestine, trong khi nền kinh tế Palestine đang chịu nhiều hạn chế.

Đáng chú ý, Đức, Pháp, Italy, Anh, Na Uy và Hà Lan kêu gọi các doanh nghiệp không tham gia đấu thầu các dự án xây dựng thuộc kế hoạch E1, cảnh báo các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những hệ quả pháp lý và uy tín do liên quan đến các hoạt động bị cho là vi phạm luật pháp quốc tế.

Lãnh đạo 6 nước tái khẳng định cam kết thúc đẩy một nền hòa bình toàn diện, công bằng và bền vững dựa trên giải pháp hai nhà nước, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp hành động nhằm hướng tới mục tiêu này./.

14 quốc gia lên án Israel mở rộng khu định cư ở Bờ Tây Tuyên bố được các nước đưa ra sau khi Israel thông báo việc phê duyệt thêm 19 khu định cư ở Bờ Tây, nâng tổng số lên 69 khu định cư mới và đã tăng gấp đôi kể từ khi số chính phủ cực hữu lên nắm quyền.