Sân bay Ben Gurion của Israel hoạt động trở lại sau cuộc đình công

Cơ quan Sân bay Israel cho biết hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Ben Gurion đã được nối lại vào chiều 20/8 theo giờ địa phương, sau khi bị đình trệ nhiều giờ do một cuộc đình công đột xuất của người lao động.

Cơ quan trên cho hay ban quản lý sân bay đã đạt thỏa thuận với công đoàn người lao động, theo đó cam kết nỗ lực giải quyết các yêu cầu về tăng nhân sự và đáp ứng nhu cầu vận hành.

Tuy nhiên, các chuyến bay khởi hành và hạ cánh vẫn bị chậm nhiều giờ do tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại sân bay sau khi người lao động trở lại làm việc.

Theo Cơ quan Sân bay Israel và truyền thông địa phương, cuộc đình công diễn ra đúng vào một trong những ngày cao điểm nhất trong năm của sân bay Ben Gurion, khi hơn 100.000 hành khách dự kiến đi qua sân bay trong mùa du lịch Hè cao điểm.

Trong thời gian đình công, toàn bộ quầy làm thủ tục và điểm kiểm tra an ninh đều đóng cửa, khiến cơ quan chức năng tạm đình chỉ các chuyến bay khởi hành và sau đó cũng phải quyết định tạm dừng các chuyến bay hạ cánh.

Giữa lúc đình công diễn ra, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sân bay sẽ vẫn mở cửa và hoạt động bình thường, đồng thời cảnh báo những người cản trở hoạt động sẽ bị xử lý.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev cảnh báo sẽ đề nghị Tòa Lao động yêu cầu người lao động chấm dứt đình công. Sau đó, hai bên đạt thỏa thuận, theo đó người lao động trở lại làm việc./.

Israel: Sân bay quốc tế Ben Gurion tê liệt do nhân viên ngừng việc đột xuất Hoạt động tại sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel ngày 20/8 bị đình trệ khi nhân viên ngừng xử lý thủ tục, ảnh hưởng tới khoảng 100.000 hành khách và 600 chuyến bay trong mùa cao điểm.