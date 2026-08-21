Houthi tấn công mục tiêu tại Saudi Arabia, khống chế tàu chở dầu ở Vịnh Aden

Tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng tại Saudi Arabia, trong khi một tàu chở dầu bị các đối tượng có vũ trang khống chế tại Vịnh Aden.

Trên nền tảng nhắn tin Telegram, ngày 20/8, người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi ở Yemen, ông Yahya Saree cho biết lực lượng này đã tiến hành 2 chiến dịch bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một mục tiêu tại sân bay Najran và một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại khu vực Najran, miền Nam Saudi Arabia, gần biên giới Yemen.

Hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận các cuộc tấn công hoặc thiệt hại.

Trong những tuần gần đây, Houthi tăng mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia cũng như những khu vực do chính phủ Yemen kiểm soát.

Trong một diễn biến khác, các cơ quan an ninh hàng hải cùng ngày cho biết một tàu chở dầu mang tên Seamull, còn được gọi là SIBU 1, đã bị 6 đối tượng có vũ trang khống chế tại Vịnh Aden, cách thành phố Al Mukalla của Yemen khoảng 136 hải lý về phía Đông.

Các đối tượng được cho là đã lên tàu và buộc tàu đổi hướng về phía Somalia. Theo công ty giám sát an ninh hàng hải Vanguard, tàu đã phát tín hiệu cấp cứu khi bị tiếp cận.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại tại khu vực ngoài khơi Somalia có dấu hiệu gia tăng trở lại từ tháng Tư năm nay./.

Houthi tuyên bố tấn công tàu quân sự Saudi Arabia ngoài khơi Yemen Houthi tuyên bố dùng tên lửa và UAV tấn công các mục tiêu Saudi Arabia ngoài khơi Yemen, trong khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng giữa Mỹ và Iran.