Saudi Arabia và Liban nối lại tuyến vận tải đường bộ sau 5 năm gián đoạn

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 20/8 (giờ địa phương), Saudi Arabia và Liban đã chính thức nối lại tuyến vận tải hàng hóa đường bộ giữa hai nước, sau gần 5 năm gián đoạn.

Tại cửa khẩu chính Masnaa, hệ thống máy quét hiện đại được đưa vào vận hành nhằm tăng cường kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn buôn lậu và đẩy nhanh hoạt động thông quan.

Đại sứ Saudi Arabia tại Liban Fahad bin Abdulrahman Al-Dosari cho biết việc nối lại tuyến đường bộ thể hiện sự tiếp nối hợp tác giữa hai nước, đồng thời khẳng định Saudi Arabia tin tưởng vào Nhà nước Liban và hy vọng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Liban sang Saudi Arabia sẽ vượt mức trước khi lệnh đình chỉ nhập khẩu được áp dụng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công chính và Giao thông Liban Fayez Rasamny khẳng định Chính phủ nước này cam kết bảo đảm an ninh tại các cửa khẩu đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Theo ông Rasamny, Liban hiện cũng đang triển khai kế hoạch nâng cấp cửa khẩu Masnaa với các làn đường riêng cho xe tải, xe buýt và xe chở khách, cùng làn ưu tiên, làn dành cho khách VIP và khu vực tự do.

Dự án có tổng vốn khoảng 61 triệu USD và dự kiến hoàn thành trong 3 năm sau khi được bảo đảm nguồn vốn. Ngoài ra, cửa khẩu Abboudieh ở miền Bắc Liban dự kiến được mở lại trong vài tuần tới.

Năm 2021, Saudi Arabia đã đình chỉ nhập khẩu hàng hóa từ Liban, đặc biệt là nông sản, sau khi xảy ra một loạt vụ buôn lậu ma túy./.

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