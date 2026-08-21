Ngộ độc rượu giả tại Ấn Độ làm ít nhất 8 người tử vong

Giới chức Ấn Độ ngày 21/8 thông báo ít nhất 8 người tử vong và gần 40 người khác phải nhập viện trong 24 giờ qua sau khi được cho là đã uống rượu giả pha methanol tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.



Các trường hợp thương vong được ghi nhận tại khu vực Bhavnagar thuộc bang nói trên. Những người bị ảnh hưởng đã được đưa đến một bệnh viện địa phương để điều trị.



Gujarat là một trong những bang thực hiện chính sách cấm rượu nghiêm ngặt tại Ấn Độ, theo đó việc sản xuất, mua bán và sử dụng đồ uống có cồn đều bị cấm. Người tàng trữ rượu có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc về pháp lý và tài chính, thậm chí bị phạt tù.



Tuy nhiên, một số người dân địa phương vẫn tự pha chế rượu để sử dụng. Việc sản xuất và sử dụng rượu không kiểm soát theo cách này từng gây ra các vụ ngộ độc và thương vong tại Gujarat./.

Truy xuất nguồn gốc rượu nghi gây ngộ độc khiến 1 người chết, 6 người nhập viện Ông Cà Ngọc Chung cùng 6 người khác, gồm đồng nghiệp của ông tại Trường Đại học Thành Đông và hàng xóm, uống khoảng 5 lít rượu ngâm đều bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

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