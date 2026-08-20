Nhật Bản: Căn hộ mới tại trung tâm Tokyo có giá trung bình 1,7 triệu USD

Viện nghiên cứu kinh tế bất động sản Nhật Bản ngày 20/8 cho biết giá trung bình của các căn hộ chung cư mới tại khu vực trung tâm Tokyo trong tháng Bảy đã tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức cao kỷ lục 265,20 triệu yen (khoảng 1,7 triệu USD), trong bối cảnh chi phí xây dựng tăng cao.

Số liệu từ Viện nghiên cứu kinh tế bất động sản cho thấy, đây mới là lần thứ hai giá trung bình của chung cư mới tại 23 quận nội thành Tokyo vượt ngưỡng 200 triệu yen, sau mốc 217,5 triệu yen ghi nhận vào tháng 3/2023.

Đại diện viện nghiên cứu này cho biết việc mở bán các căn hộ cao cấp tại các tòa nhà cao tầng ở quận Minato và một số khu vực khác là nhân tố thúc đẩy giá trung bình trong tháng Bảy tăng vọt.

Đại diện này giải thích rằng khi nguồn cung trên thị trường còn hạn chế, chỉ cần vài dự án quy mô lớn xuất hiện cũng đủ sức tác động mạnh đến toàn thị trường.

Đánh giá về triển vọng thị trường, đại diện này nhận định giá trung bình khó có thể duy trì liên tục trên mức 200 triệu yen, song cũng thừa nhận xu hướng chung là giá vẫn đang tiếp tục tăng ở mức vừa phải do giá nguyên vật liệu leo thang.

Tại vùng thủ đô mở rộng bao gồm Tokyo và ba tỉnh lân cận, giá chung cư trong tháng Bảy cũng ghi nhận mức tăng 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 164,93 triệu yen. Số lượng căn hộ chung cư mới được chào bán tại Tokyo cùng các tỉnh phụ cận gồm Chiba, Kanagawa và Saitama tăng 6,9%, lên 2.145 căn.

Tính theo từng địa phương, giá chung cư tại Kanagawa tăng 11,7% lên 72,34 triệu yen, tại Chiba tăng 29,7% lên 76,93 triệu yen; trong khi đó, thị trường Saitama lại ghi nhận mức giảm 16,0%, xuống còn 59,37 triệu yen.

Tại khu vực phía Tây Tokyo (nằm ngoài phạm vi 23 quận nội thành), giá trung bình của một căn hộ chung cư mới đã tăng vọt 87,9%, đạt mốc 105,59 triệu yen./.

Giá bán căn hộ chung cư Nhật Bản tăng cao kỷ lục năm thứ 9 liên tiếp Theo Viện Nghiên cứu kinh tế bất động sản Nhật Bản, tại thủ đô Tokyo và khu vực lân cận, giá chung cư trung bình tăng 17,4% lên 91,82 triệu yen/căn hộ, lần đầu tiên vượt ngưỡng 90 triệu yen/căn hộ.