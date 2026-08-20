Trung Quốc truy tố nhóm tội phạm buôn người hoạt động tại Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, 17 thành viên của một đường dây buôn người xuyên biên giới hoạt động tại khu vực Myawaddy của Myanmar, chuyên nhằm vào công dân Trung Quốc, đã bị truy tố tại Thượng Hải.



Phân viện số 2 Viện Kiểm sát Nhân dân Thượng Hải cho biết đã đệ trình cáo trạng lên Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2 Thượng Hải, truy tố 17 nghi phạm với các tội danh gồm buôn bán phụ nữ, giam giữ người trái pháp luật, cướp tài sản và bắt cóc.



Theo thông báo của cơ quan này, các đối tượng đã dụ dỗ công dân Trung Quốc ra nước ngoài bằng những lời hứa hẹn về việc làm, sau đó cấu kết với các tay súng địa phương, cưỡng ép đưa nạn nhân đến Myawaddy và bán cho các cơ sở chuyên thực hiện hành vi lừa đảo viễn thông. Nhiều nạn nhân được cho là đã bị cướp tài sản, đánh đập và giam giữ trái phép.



Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện một đường dây tội phạm có trụ sở tại Myawaddy, chuyên tổ chức hoạt động buôn người xuyên biên giới.

Bộ Công an Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 12/2024, đường dây này đã đăng tải các quảng cáo tuyển dụng giả mạo trên nhiều nhóm WeChat, với nội dung tìm kiếm diễn viên, người mẫu và thành viên êkíp làm phim.

Các đối tượng sắp xếp chuyến bay, đặt phòng khách sạn và phương tiện di chuyển cho người ứng tuyển, dụ dỗ họ đến Thái Lan, sau đó đưa sang Myawaddy và bán cho các cơ sở lừa đảo viễn thông.



Theo truyền thông, nam diễn viên Trung Quốc Wang Xing nằm trong số các nạn nhân của đường dây này.



Bộ Công an Trung Quốc cũng cho biết 10 nghi phạm chủ chốt khác liên quan đến các vụ việc công dân Trung Quốc bị lừa ra nước ngoài và giam giữ trái phép đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ, sau đó được cảnh sát Trung Quốc áp giải về nước ngày 15/2/2025./.

Trung Quốc đối mặt làn sóng buôn người biến tướng trên mạng xã hội Dù số vụ buôn người giảm gần 78% so với năm 2012, giới chức Trung Quốc cảnh báo dạng tội phạm này đang chuyển sang hoạt động trực tuyến với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.