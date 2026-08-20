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Hàn Quốc điều tra vụ nghi rò rỉ dữ liệu về các quan chức Phủ Tổng thống

Trong quá trình phân tích các dữ liệu bị đánh cắp, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã xác định dữ liệu có chứa thông tin cá nhân của các quan chức Phủ Tổng thống.

Phan An
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại quận Seodaemun, Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc tại quận Seodaemun, Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (NPA) cho biết đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện dấu hiệu rò rỉ dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân của các quan chức Phủ Tổng thống.

Theo hãng tin Yonhap, NPA cho biết thông tin cá nhân của "các nhân vật chủ chốt trong nước", trong đó có các quan chức Phủ Tổng thống, dường như đã bị lộ sau khi máy chủ của một cơ quan cấp chứng thực tư nhân bị tấn công mạng. NPA nêu rõ, trong quá trình phân tích các dữ liệu bị đánh cắp, cơ quan này đã xác định dữ liệu có chứa thông tin cá nhân của các nhân vật chủ chốt trong nước.

Cơ quan này đồng thời khẳng định hệ thống máy chủ của Phủ Tổng thống không bị xâm nhập.

Theo NPA, dữ liệu bị lộ được cho là bao gồm các thông tin liên lạc cơ bản thường có trên danh thiếp, như họ tên và số điện thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)
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