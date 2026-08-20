Hàn Quốc: Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Ngày 20/8, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ghi nhận vụ phóng được thực hiện từ khu vực Bình Nhưỡng vào khoảng 17h giờ địa phương (15h giờ Việt Nam) cùng ngày. Các tên lửa đã bay khoảng 300km.

JCS cho biết quân đội đã tăng cường giám sát và cảnh giác trước khả năng có thêm các vụ phóng khác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản để chia sẻ thông tin liên quan trong khi duy trì trạng thái sẵn sàng ở mức cao.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản thông báo Triều Tiên đã phóng vật thể được cho là tên lửa đạn đạo và vật thể này rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Vụ phóng mới nhất này được tiến hành khoảng một tuần sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Đông vào ngày 12/8.

Động thái mới cũng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận quân sự chung thường niên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS) trong tuần này.

Theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ, hai nước đã quyết định kết thúc sớm cuộc tập trận chung vào ngày 21/8, thay vì ngày 27/8 như kế hoạch ban đầu, đồng thời giảm một phần các hoạt động huấn luyện thực địa.

Triều Tiên phản đối các cuộc tập trận chung này, cho rằng đây là hành động diễn tập xâm lược, đồng thời thường đáp trả bằng các tuyên bố cứng rắn hoặc thử nghiệm vũ khí./.

Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin của quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vừa phóng ít nhất một vật thể chưa xác định về vùng biển phía Đông nước này.