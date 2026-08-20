Kinh tế phục hồi, Hàn Quốc vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất

Tỷ giá hối đoái giữa đồng won so với đồng USD duy trì dưới ngưỡng dưới 1400 won trong 2 phiên liên tiếp, trong khi lạm phát tiêu dùng tháng Bảy giảm tốc, đang làm suy yếu phần nào cơ sở để Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) tiếp tục tăng lãi suất ngay trong tháng Tám này.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng mạnh của kinh tế Hàn Quốc, đặc biệt nhờ xuất khẩu bán dẫn, lại khiến khả năng tăng lãi suất chưa thể bị loại bỏ.

Ngày 20/8, tỷ giá won/USD trên thị trường ngoại hối Seoul kết thúc phiên giao dịch ở mức 1.392,60 won đổi 1 USD, tăng 3,50 won so với phiên trước.

Dù tăng nhẹ, tỷ giá vẫn duy trì dưới mốc 1.400 won trong ngày thứ hai liên tiếp. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với chỉ hơn một tháng trước.

Đầu tháng Bảy, đồng won từng giảm mạnh, đưa tỷ giá lên khoảng 1.555 won đổi 1 USD. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng một tháng rưỡi, tỷ giá đã giảm hơn 160 won, cho thấy áp lực mất giá của đồng won đã nhanh chóng dịu lại.

Sự ổn định của tỷ giá xuất hiện đúng thời điểm BoK chuẩn bị tổ chức cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ vào ngày 27/8.

Tại cuộc họp tháng trước, BoK đã nâng lãi suất cơ bản từ 2,5% lên 2,75%/năm và phát tín hiệu rằng cần tiếp tục duy trì xu hướng tăng lãi suất.

Ở thời điểm đó, các yếu tố chính thúc đẩy BoK cân nhắc tiếp tục thắt chặt chính sách bao gồm tăng trưởng kinh tế được cải thiện nhờ ngành bán dẫn, áp lực lạm phát, giá nhà tại khu vực thủ đô và mức nợ hộ gia đình cao.

Đặc biệt, lạm phát cơ bản tháng Bảy vẫn ở mức 2,6%, cao hơn mục tiêu ổn định giá của ngân hàng BoK.

Tuy nhiên, những điều kiện này hiện có dấu hiệu thay đổi theo hướng làm giảm áp lực tăng lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Bảy tăng 2,8% so với cùng kỳ, giảm đáng kể so với mức 3,1% của tháng Năm và 3,2% của tháng Sáu. Đồng thời, đồng won phục hồi mạnh giúp giảm áp lực đối với giá nhập khẩu, đặc biệt là dầu thô và nguyên vật liệu.

Ông Park Sang-hyun, chuyên gia nghiên cứu tại Công ty chứng khoán IMS, cho rằng sự ổn định của tỷ giá sẽ góp phần kiểm soát giá nhập khẩu và có thể ảnh hưởng đáng kể đến quyết định lãi suất của BoK.

Theo ông, trong bối cảnh lạm phát và tỷ giá từng là những vấn đề trọng tâm, việc cả hai yếu tố này cùng dịu lại có thể làm giảm áp lực đối với một đợt tăng lãi suất mới.

Đáng chú ý, nguyên nhân chính giúp đồng won phục hồi không đơn thuần đến từ các yếu tố tài chính mà còn phản ánh sự thay đổi trong cán cân cung-cầu đồng USD.

Xuất khẩu bán dẫn tăng mạnh khiến các doanh nghiệp xuất khẩu bán đồng USD thu được từ hoạt động xuất khẩu để chuyển đổi sang won. Trong khi đó, nhu cầu huy động won phục vụ nộp thuế doanh nghiệp và đầu tư trong nước cũng tăng lên.

Hoạt động chuyển đổi ngoại tệ liên quan đến chương trình hoàn trả lợi ích cho cổ đông của Samsung Electronics và SK hynix, hoạt động bán hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ của các công ty đóng tàu và quỹ hưu trí, cùng với việc xu hướng bán ròng cổ phiếu Hàn Quốc của nhà đầu tư nước ngoài giảm bớt, đã tạo ra nguồn cung đồng USD tương đối dồi dào.

Ông Moon Da-woon, chuyên gia nghiên cứu tại Công ty đầu tư và chứng khoán Korea, cho rằng đang hình thành một hiệu ứng dây chuyền: tỷ giá giảm thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục bán đồng USD, đồng thời làm tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá, từ đó tiếp tục gây áp lực kéo tỷ giá xuống.

Trong khi đó Park Joon-woo, chuyên gia nghiên cứu tại Công ty chứng khoán Hana, cho rằng nếu BoK tiếp tục xem lạm phát từ phía cầu là căn cứ quan trọng trong quyết định chính sách, tỷ giá giảm không nhất thiết là lý do để giữ nguyên lãi suất.

Theo ông, yếu tố quan trọng hơn có thể là nền tảng cơ bản của nền kinh tế Hàn Quốc. Xuất khẩu bán dẫn đang tăng mạnh, tăng trưởng được cải thiện và nhu cầu trong nước vẫn tạo ra áp lực nhất định đối với giá cả. Vì vậy, xét trên phương diện này, môi trường cho một đợt tăng lãi suất tiếp theo vẫn đang tồn tại.

Giới phân tích tài chính nhận định cuộc họp ngày 27/8 tới sẽ là phép thử quan trọng đối với BoK. Một mặt, tỷ giá ổn định và lạm phát tiêu dùng giảm giúp Ngân hàng trung ương có thêm dư địa để chờ đợi. Mặt khác, nền kinh tế tăng trưởng tốt và lạm phát cơ bản vẫn cao hơn mục tiêu lại đặt ra lý do để tiếp tục thắt chặt tiền tệ./.

Mỹ phát tín hiệu ủng hộ ổn định đồng won của Hàn Quốc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công khai đề cập đến sự biến động của đồng won trong bối cảnh lo ngại đồng yen suy yếu có thể kéo theo làn sóng mất giá của nhiều đồng tiền châu Á.