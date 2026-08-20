Số người sống thọ trên 100 tuổi tại Hàn Quốc tăng gần gấp ba

Số người trên 100 tuổi tại Hàn Quốc đã tăng gần gấp ba lần trong 10 năm qua, trong bối cảnh chất lượng chăm sóc y tế và điều kiện sống được cải thiện, cho thấy tốc độ già hóa dân số tại nước này tiếp tục gia tăng.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả khảo sát nói trên được Trung tâm Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 20/8 trong khuôn khổ cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2025. Theo đó, tính đến ngày 1/11/2022, Hàn Quốc có 8.604 người trên 100 tuổi, tăng 172,4% so với năm 2015. Tỷ lệ người sống trăm tuổi cũng tăng từ 6,4 lên 17,3 trên 100.000 dân.

Trong nhóm này, số nam giới trên 100 tuổi tăng 233,6% trong 10 năm, từ 428 lên 1.428 người, trong khi số nữ giới tăng 162,8%, từ 2.731 lên 7.176 người. Tỷ trọng nam giới trong tổng số người sống trăm tuổi cũng tăng từ 13,5% lên 16,6%, cho thấy khoảng cách về tuổi thọ giữa nam và nữ đang dần thu hẹp.

Xét theo địa phương, tỉnh Gyeonggi có nhiều người sống trăm tuổi nhất (2.052 người), tiếp đến là Seoul (1.268 người). Tính theo tỷ lệ trên 100.000 dân, tỉnh Jeonnam đứng đầu với 31,8 người, tiếp theo là Jeju 30,4 người và Gangwon 28,6 người.

Khảo sát đối với 4.280 người trên 100 tuổi đang sống tại nhà cho thấy 79,6% chưa từng uống rượu và 86,9% chưa từng hút thuốc. Đặc biệt, 75,8% cho biết chưa từng uống rượu và hút thuốc.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, 59,7% cho rằng duy trì chế độ ăn uống điều độ, chẳng hạn ăn khẩu phần nhỏ, là yếu tố quan trọng. Tiếp đến là lối sống điều độ với 44,5% và yếu tố di truyền với 32,1%.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy người sống trăm tuổi duy trì tương tác xã hội tương đối tích cực. Có 50,8% cho biết họ vẫn gặp gỡ con cái sống riêng, hàng xóm hoặc người chăm sóc hơn 10 lần mỗi tháng./.

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